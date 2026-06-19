Sänger Conner Smith und seine Leah erwarten ihr erstes Baby

Für Countrysänger Conner Smith (25) und seine Ehefrau Leah Thompson beginnt ein neues Kapitel: Das Paar erwartet sein erstes gemeinsames Kind. Die freudige Nachricht teilten die beiden am 18. Juni auf Instagram mit ihren Fans. Zu den veröffentlichten Fotos gehören Ultraschallbilder, die Conner stolz in die Kamera hält, sowie liebevolle Aufnahmen von Leahs bereits sichtbarem Babybauch. Die Schnappschüsse zeigen ein überglückliches Paar, das seine Vorfreude kaum verbergen kann. "Wir konnten dieses Geheimnis nicht länger bewahren! Baby Smith ist unterwegs...", schrieben die werdenden Eltern dazu und ergänzten: "Wir könnten uns nicht gesegneter fühlen."

Gegenüber dem Magazin People äußert sich Conner noch ausführlicher zu dem Babyglück. "Dieses Jahr hat sich für Leah und mich wie ein Segen nach dem anderen angefühlt, und wir könnten uns nicht dankbarer fühlen", erklärt er. Die vergangenen Monate, in denen die beiden ihren Familienmitgliedern und Freunden nach und nach die Neuigkeit mitteilten, seien "einige unserer liebsten Erinnerungen überhaupt" gewesen. Und Leah? Die verbringe ihre Zeit schon fleißig mit der Planung des Kinderzimmers. "Leah zahlt die Stromrechnung für Pinterest, seit dem Tag, an dem wir es erfahren haben", scherzt Conner.

Das Paar hatte im April 2024 geheiratet – rund ein halbes Jahr, nachdem Conner seiner Leah im September 2023 bei einem Picknick einen Heiratsantrag gemacht hatte. Damals teilte er auf Instagram ein Video des besonderen Moments und schrieb dazu: "Schon bevor sie meine Freundin war, wusste ich, dass ich eines Tages Leah Grace heiraten würde, wenn sie mich je lassen würde." Die Hochzeit fand am 12. April 2024 in einer weißen Kapelle statt. Conner ist vor allem als Countrysänger bekannt, während Leah als professionelle Surferin ihren Lebensunterhalt verdient.

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Instagram / connersmithmusic Conner Smith und Leah Thompson, Juni 2026

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Instagram / connersmithmusic Conner Smith und Leah Thompson, Juni 2026

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Instagram / leahthosmith Conner Smith und Leah Thompson, März 2026

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