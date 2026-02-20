Conner Smiths Anklage nach tödlichem Unfall fallen gelassen

Conner Smith (25) kann aufatmen: Die Staatsanwaltschaft in Tennessee hat die Anklage gegen den Countrysänger zurückgezogen, die im Zusammenhang mit einem tödlichen Verkehrsunfall stand. Bei dem tragischen Vorfall im Juni 2025 in Nashville erfasste der Musiker mit seinem Chevrolet Silverado die 77-jährige Dorothy Dobbins, die sich auf einem markierten Zebrastreifen befand. Die Frau wurde nach dem Unfall ins Vanderbilt Medical Center gebracht, erlag dort jedoch ihren Verletzungen. Wie das Büro der Staatsanwaltschaft von Davidson County gegenüber TMZ mitteilte, wurde die Anklage auf ausdrücklichen Wunsch der Familie des Opfers fallen gelassen.

Conners Anwalt Worrick G. Robinson IV äußerte sich gegenüber TMZ zu dem Fall und sprach von einer "verheerenden Tragödie" für die Familie von Dorothy Dobbins und die Gemeinde in Germantown. "In den vergangenen Monaten war Conner dankbar für die Gelegenheit, Dots Familie persönlich kennenzulernen und seine tiefe und aufrichtige Trauer zum Ausdruck bringen zu können", erklärte der Anwalt. Obwohl der Musiker dankbar sei, dass dieses juristische Kapitel nun abgeschlossen sei, werde er die Familie weiterhin fest in seinen Gebeten behalten.

Conner war im Juli 2025 wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit angeklagt worden – konkret wegen des Versäumnisses, einer Fußgängerin Vorfahrt zu gewähren, was zu ihrem Tod führte. Die Metropolitan Nashville Police hatte ihm damals eine entsprechende Vorladung überreicht. Der Sänger, der mit seinem Song "I Hate Alabama" auf TikTok viral ging und bei Big Machine Records unter Vertrag steht, hatte den Unfall einige Wochen zuvor am 8. Juni verursacht, als sein Wagen die ältere Frau auf dem Fußgängerüberweg erfasste.

Anzeige Anzeige

Getty Images Conner Smith im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Conner Smith, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Conner Smith, Sänger

Wie bewertet ihr, dass die Anklage auf Wunsch der Familie fallen gelassen wurde? Respektiere ich – wenn die Familie das so will, sollte es gelten. Schwierig – so ein Fall gehört eigentlich vor Gericht geklärt. Ergebnis anzeigen