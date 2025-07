Ältere Frau totgefahren: Conner Smith wurde nun angeklagt

Countrystar Conner Smith (24) ist wegen eines tödlichen Verkehrsunfalls offiziell angeklagt worden. Bei dem Vorfall vor einigen Wochen i tötete der Sänger die 77-jährige Dorothy Dobbins. Die Metropolitan Nashville Police überreichte ihm am 10. Juli eine Vorladung wegen einer Ordnungswidrigkeit, wie nun TMZ berichtet. Dabei handelt es sich um das Versäumnis, einer Fußgängerin Vorfahrt zu gewähren, was zu ihrem Tod führte. Der tragische Unfall ereignete sich bereits am 8. Juni in Nashville, als Conners Wagen die Frau auf einem Fußgängerüberweg erfasste.

Konkret heißt dies: Conner wurde wegen eines geringfügigen Verkehrsdelikts angeklagt – Missachtung der Vorfahrt mit Todesfolge. Laut seinem Rechtsbeistand handelt es sich um ein Vergehen, aber kein Verbrechen. Der Musiker habe keine kriminellen Absichten gehabt, sondern es sei lediglich ein tragischer Unfall gewesen. Laut der zuständigen Polizei zeigte Conner nach dem Unfall "keine Anzeichen von Beeinträchtigung" durch beispielsweise Alkohol oder Drogen. Auch durch sein Telefon sei Conner nicht abgelenkt gewesen. Er kooperiert nach dem Crash vollständig mit der Polizei.

Bereits zuvor war bekannt, dass Conner tief erschüttert über die Geschehnisse ist. Seine Gedanken gelten weiterhin Dorothy Dobbins und ihrer Familie. Welche Konsequenzen ihm drohen, ist noch unklar. Trotz seines jungen Alters hat der Musiker mit Songs wie "I Hate Alabama" und "Creek Will Rise" bereits erste Erfolge in der Countrybranche gefeiert. Conner ist bei Big Machine Records unter Vertrag und erreichte zuvor durch virale TikTok-Videos eine große Fangemeinde.

Getty Images Conner Smith im Juni 2025

Getty Images Conner Smith im April 2025

Getty Images Conner Smith im November 2024