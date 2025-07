Frau (77) totgefahren: Conner Smith äußert sich erstmals

Der Countrysänger Conner Smith (24) hat sich erstmals zu dem tödlichen Verkehrsunfall geäußert, in den er am 8. Juni in Nashville verwickelt war. Dabei ist die 77-jährige Dorothy Dobbins ums Leben gekommen, nachdem sie von Conners Fahrzeug auf einem Zebrastreifen erfasst worden war. In einem emotionalen Instagram-Post erklärt der Musiker, dass ihn der tragische Vorfall zutiefst erschüttert: "Es ist kein Tag vergangen, an dem ich nicht um Frau Dobbins und ihre Familie getrauert, gebetet und geklagt habe. Mein Herz ist so gebrochen, wie ich es noch nie erlebt habe, und es fällt mir immer noch schwer, das Ausmaß des Ganzen zu verarbeiten."

In seinem Statement erklärt Conner auch, warum er vorübergehend aus der Öffentlichkeit zurückgetreten ist und seit dem Unfall keine Shows mehr spielt. "Aus Respekt vor allen Beteiligten und um der Trauer Raum zu geben, habe ich beschlossen, mich in den letzten Wochen von Auftritten zurückzuziehen", schreibt der 24-Jährige und fügt hinzu: "Ich habe schon immer festgestellt, dass Musikmachen und Konzerte spielen ein Ort der Heilung für mich ist – aber in diesem Moment war es wichtig für mich, eine Auszeit zu nehmen." Conner bittet seine Fans darum, in diesen schweren Zeiten die Familie Dobbins in ihre Gebete einzuschließen.

Am Tag des Unfalls am 8. Juni fuhr Conner mit seinem Truck durch Nashville, als er die ältere Dame auf einem Zebrastreifen erfasste. Ihm wurde vorgeworfen, das Vorfahrtsrecht der Fußgängerin missachtet zu haben. Die Metropolitan Nashville Police stellte ihm daraufhin eine Vorladung wegen einer Ordnungswidrigkeit aus. Der junge Sänger, der für seine gefühlvollen Country-Balladen bekannt ist, hatte erst kürzlich größere Bekanntheit erlangt.

Getty Images Conner Smith im November 2024

Getty Images Conner Smith im Juni 2025

Getty Images Conner Smith, Musiker

