Fataler Unfall: Country-Star Conner Smith tötet Frau (77)

Country-Sänger Conner Smith steht im Mittelpunkt eines tragischen Verkehrsunfalls: Der US-Countrysänger soll am Abend des 8. Juni in Nashville, Tennessee, mit seinem Chevy Silverado eine Frau angefahren haben. Bei dem Unfallopfer handelt es sich um die 77-jährige Dorothy Dobbins, die zu Fuß in einem markierten Zebrastreifen unterwegs war. Wie die Metropolitan Nashville Police in einem Statement bestätigte, das unter anderem Daily Mail vorliegt, überlebte die ältere Dame den schrecklichen Unfall nicht. Im Vanderbilt University Medical Center erlag sie ihren Verletzungen.

Die zuständige Polizei erklärte auch, dass das Verhalten des Sängers beim Führen des Fahrzeugs eine Rolle bei dem Unfall gespielt haben könnte. So soll Conner es versäumt haben, das Recht der Frau auf Vorrang an der Straße zu beachten, was als "beitragender Faktor" zu dem Vorfall genannt wurde. Der 24-Jährige stand während des Crashs aber nicht unter Drogen- oder Alkoholeinfluss. Bislang wurde gegen ihn noch keine Anklage erhoben. Die Ermittlungen dauern noch an. Conner arbeitet laut seinem Anwalt Worrick G. Robinson eng mit den Beamten zusammen.

Conner hatte sich bislang als vielversprechender Shootingstar der Country-Musik etabliert. Momentan steht er bei Big Machine Records, dem früheren Label von Taylor Swift (35), unter Vertrag. Große Bekanntheit erlangte er mit seinem Hit "I Hate Alabama", der Ende 2021 auf TikTok viral ging. Singles wie "Take It Slow" oder "Creek Will Rise" kamen ebenfalls gut an – beide Songs wurden von der Recording Industry Association of America (RIAA) mit Gold ausgezeichnet.

Getty Images Conner Smith, Musiker

Getty Images Conner Smith im November 2024

