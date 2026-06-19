Zwei Töchter verloren: So sehr kämpft Melissa Mae Carlton

Social-Media-Star Melissa Mae Carlton hat sich auf Instagram mit einem emotionalen Post an ihre Follower gewandt und dabei auf die vergangenen sechs Monate zurückgeblickt – seit dem Tod ihrer Tochter Molly am ersten Weihnachtstag. In ihrem Beitrag vom 11. Juni beschreibt die Influencerin diese Zeit als "Versuch zu überleben, während man ertrinkt". Es sei eine Phase gewesen, die von Trauer, Unsicherheit und Herausforderungen geprägt war, "die uns auf jede erdenkliche Art und Weise auf die Probe gestellt haben", schrieb sie zu einem Bild von Baby Molly, auf dem auch Mollys ältere Schwester Abi zu sehen ist, die bereits im April 2024 im Alter von neun Jahren nach einem Kampf gegen Sepsis gestorben war.

Trotz der schweren Zeit blickt Melissa auch nach vorne. In ihrem Post deutete sie an, dass sie hinter den Kulissen bereits an Projekten arbeite, die anderen betroffenen Familien helfen sollen – darunter Aufklärungsinitiativen, Lobbyarbeit und Bemühungen um Gesetzesänderungen. "Es gab einige unglaublich schmerzhafte Dinge hinter den Kulissen. Aber es gab auch einige unglaubliche Dinge, die passiert sind", schrieb sie. Sie kündigte an, ihre Follower in naher Zukunft mit mehr Details zu versorgen. "Es ist gerade schwer, hier verletzlich zu sein, aber ich möchte wieder anfangen zu reden", fügte sie hinzu.

Mollys Tod hatte Melissa und ihren Mann Tom Carlton tief erschüttert. Kurz nach Mollys Tod im Dezember hatten die Ärzte vermutet, dass ein Herzproblem die Ursache sein könnte – und dass möglicherweise auch Abi daran gelitten hatte. Diese Vermutung bestätigte sich: Rund vier Monate nach Mollys Tod erhielt Melissa die Diagnose, dass bei Molly die seltene genetische Mitochondrienerkrankung PPA2 festgestellt wurde, die plötzliche Herzstillstände auslösen kann. Melissa geht davon aus, dass auch Abi an derselben Erkrankung gelitten hatte. Auf Instagram hatte die Influencerin nach Mollys Tod geschrieben, dass es nur ein kleiner Trost für sie sei zu wissen, dass Molly und Abi nun wieder vereint seien: "Molly vermisste ihre Schwester so sehr. Sie fragte mich oft: 'Mami, wann kommt Jesus zurück, damit Abi herunterkommen kann?'"

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Instagram / melissamaecarlton Melissa Mae Carlton und ihre vier Kinder

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Instagram / melissamaecarlton Melissa Mae Carlton mit ihrem Mann und ihrer Tochter Molly, Dezember 2025

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Instagram / melissamaecarlton Melissa Mae Carlton mit ihrer Familie

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