Influencerin Melissa Mae Carlton trauert um ihr zweites Kind

Ein schrecklicher Verlust erschüttert Melissa Mae Carlton und ihre Familie: Am ersten Weihnachtsfeiertag verstarb ihre Tochter Molly völlig unerwartet. Dies teilt die Influencerin auf Instagram mit. "Wir sind am Boden zerstört. Ungläubig. Verwirrt und unter Schock. Wir sind erschöpft und aufgewühlt nach einem Tag voller Trauma und Herzschmerz. Ich fühle mich wie betäubt. Ich kann noch nicht akzeptieren, dass das real ist. Ich bin noch nicht bereit für diesen Schmerz", schreibt sie in ihrem emotionalen Beitrag. Nicht einmal zwei Jahre zuvor hatte die Familie bereits einen ähnlichen Schicksalsschlag verkraften müssen: Ihre ältere Tochter Abigail war im Alter von nur neun Jahren ebenfalls völlig überraschend verstorben.

In einem weiteren Post erklärt die Social-Media-Bekanntheit, dass Mollys Tod möglicherweise auf eine bislang unerkannte genetische Herzkrankheit zurückzuführen ist, von der auch Abigail betroffen gewesen sein könnte. Diese Erkenntnis war damals nicht möglich, da Abigail an einer Sepsis verstarb, ohne dass ihr Gesundheitszustand zuvor im Krankenhaus umfassend untersucht werden konnte. Molly hingegen befand sich in ärztlicher Behandlung, wodurch überhaupt erst der Verdacht auf eine genetische Ursache für beide Todesfälle aufkam. Nun seien die beiden Schwestern wiedervereint, wie Melissa in ihrem ersten Beitrag betont: "Das ist das Einzige, was mir auch nur ein kleines bisschen Trost gibt. Molly hat ihre Schwester so sehr vermisst."

Besonders bewegend sind die persönlichen Worte der Mutter. Melissa schreibt, Molly habe oft gesagt, sie wolle ihre große Schwester wiedersehen. Zugleich macht sie die Tiefe des Schmerzes sichtbar. "Ich habe Angst davor, wie unser Leben jetzt aussehen wird. Mein Herz bricht für unsere Kinder", betont sie im Netz. Die Influencerin, die ihren Glauben und ihren Umgang mit Trauer auf Social Media teilt, richtet ihren Fokus in diesen Tagen auf ihre Familie. Freunde und Follower reagierten mit Anteilnahme und Gebeten, viele erinnern an die liebevollen Geschwistermomente, die Melissa in der Vergangenheit mit ihrer Community geteilt hatte.

Instagram / melissamaecarlton Melissa Mae Carlton mit ihrer Tochter Molly

Instagram / melissamaecarlton Melissa Mae Carlton, Influencerin

Instagram / melissamaecarlton Melissa Mae Carlton mit ihrer Familie