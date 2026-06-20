Chris Broy gibt zu: Er hat Sohn "länger nicht mehr gesehen"

Chris Broy (37) hat sich auf Instagram offen zu einem heiklen Thema geäußert: seiner Beziehung zu seinem Sohn George. Fans hatten den Realitystar in einer Fragerunde direkt konfrontiert und wissen wollen, ob es stimme, dass er keinen Kontakt zu seinem Kind habe. Chris bestätigte daraufhin die Kontaktpause und schrieb: "Ich hab meinen Sohn länger nicht mehr gesehen, das stimmt! Nur bitte glaubt mir, ich hab meine Gründe (die ich hier nicht erläutern möchte). Ich möchte natürlich nicht, dass es so bleibt. Mehr sage ich erstmal nicht dazu."

Mit seiner Antwort reagierte Chris direkt auf die anhaltenden Fragen rund um sein Verhältnis zu George. Seit Längerem wird in den sozialen Medien immer wieder darüber gesprochen, ob der Realitystar Kontakt zu seinem Sohn hat. Nun ließ er daran keinen Zweifel mehr und bestätigte die Pause persönlich. Gleichzeitig schlug er aber auch versöhnliche Töne an, denn mit seiner Aussage, dass es nicht so bleiben solle, stellte Chris klar, dass er sich eine Veränderung wünsche. Welche Hintergründe genau zu dem derzeitigen Abstand führen, behielt der Influencer allerdings für sich und machte deutlich, dass er das Thema vorerst nicht weiter öffentlich ausführen möchte.

Zuvor hatte sich Eva Benetatou (34) bereits öfter zu dem Verhältnis von Chris zu George geäußert. In einem RTL-Interview vor rund acht Monaten machte sie deutlich, wie ernst die Lage damals war. "Der Vater ist aktuell gar nicht integriert, also seit Juni 2024", sagte sie und beschrieb, wie sehr die Situation sie belastete. Besonders schwer sei für sie gewesen, dass ihr Sohn spürbar unter der fehlenden Vaterrolle gelitten habe. Die Influencerin erklärte damals auch, dass sie versuche, alles alleine aufzufangen, aber an Grenzen stoße. "Mein größter Schmerz ist, dass ich sehe, wie mein Kind einen Vater braucht und auch nach ihm verlangt", sagte Eva.

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Instagram / chris_broy Chris Broy, Realitystar

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Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou und Chris Broy mit ihrem Sohn George

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Instagram / evanthiabenetatou Sohn George und Evanthia Benetatou, Dezember 2025