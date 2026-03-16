Kontakt zu seinem Sohn George? Chris Broy bezieht Stellung

Chris Broy (36) und Evanthia Benetatou (33) haben einen gemeinsamen Sohn namens George – doch das Verhältnis zwischen den beiden Realitystars gilt als äußerst angespannt. In der Öffentlichkeit wird immer wieder behauptet, dass der kleine Junge und sein Vater keinen Kontakt zueinander hätten. Jetzt hat sich Chris auf Instagram zu den Vorwürfen geäußert. In seiner Story wurde der Social-Media-Star von einem Follower direkt gefragt, ob er wirklich keinen Kontakt zu seinem Sohn habe. Seine Antwort dazu fiel knapp und zurückhaltend aus: "Ich weiß, viele interessiert brennend, wie der Kontakt ist. Aus gegebenem Anlass werde ich momentan keine Informationen dazu mit euch teilen. Sorry."

Mehr wollte Chris zu dem sensiblen Thema nicht verraten. Der Realitystar ließ offen, welche Gründe hinter seiner Entscheidung stecken, sich nicht näher dazu zu äußern. Die vage Formulierung "aus gegebenem Anlass" lässt viel Raum für Spekulationen, doch der 36-Jährige entschuldigte sich lediglich bei seinen Followern für die fehlenden Informationen. Eine Klarstellung, ob die Vorwürfe der Wahrheit entsprechen oder nicht, blieb aus. Auch Evas Behauptung während des Dschungelcamps, er habe sie während seiner Teilnahme an der Realityshow Kampf der Realitystars betrogen, kommentierte er nur mit einem knappen "Nein".

In einem Interview hatte Eva vor einiger Zeit erklärt, dass Chris seit Juni 2024 nicht mehr in das Leben ihres Sohnes integriert sei. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin zeigte sich damals emotional und sprach offen über die Abwesenheit des Kindsvaters, die nicht nur sie selbst, sondern vor allem George belaste. Die 33-Jährige, die zuletzt mit ihrer Affäre mit Realitystar Serkan Yavuz (32) Schlagzeilen machte, ist mittlerweile alleinerziehend und kümmert sich um den kleinen Jungen. Ob und wann sich die angespannte Situation zwischen den beiden ändern wird, bleibt abzuwarten.

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Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou und Chris Broy mit ihrem Sohn George

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Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou und Chris Broy an Georges Geburtstag

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Imago, Imago Serkan Yavuz und Eva Benetatou