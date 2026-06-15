Wegen EOTB-Kommentar: Chris Broy macht sich über Lars lustig

Bei Ex on the Beach sorgt eine Neuzugängerin für ordentlich Wirbel: Bella, die Ex-Freundin von Chris Broy (37), ist in die Villa eingezogen – und hat dabei keinen Hehl daraus gemacht, dass sie mit ihrem Ex noch eine Rechnung offen hat. Unterstützung holte sie sich prompt bei Mitkandidat Lars Maucher (29), der ihr vorschlug, Chris bei seinem Einzug gemeinsam zu "roasten". Diesen Kommentar ließ Chris nicht auf sich sitzen und holte nun in seiner Instagram-Story zum Gegenschlag aus.

In seinem Video nahm der Realitystar zunächst kurz Stellung zu seiner Ex, bevor er sich Lars vornahm: "Und jemand anderes – der größte NPC, den es überhaupt gibt in dem ganzen Laden, Lutscher. Du willst mich roasten, wenn ich reinkomme? Okay, dann gucken wir mal. Kleines Gossip Girl, Alter. Der Typ – also, Lars, du – du bist ja schlimmer als jede Zeitung, Alter. Hast du auch irgendwas anderes außer über andere zu reden? Hast du irgendwas Persönliches so?", schoss er in Richtung Lars. Doch damit nicht genug: In einem weiteren Video zeigte Chris seinen Hund beim Gassigehen, der auf der Runde einen Hundehaufen entdeckte. Dazu schrieb er nur: "Sieht ähnlich aus, aber ist ein Haufen Schei*ße." – eine Spitze, die kaum subtiler sein könnte.

Bella hatte bei ihrem Einzug in die Villa bereits deutlich gemacht, wie sie zu ihrem Ex steht. Ihr Ex-Freund habe sich einige Fehltritte geleistet, die sie nicht unkommentiert lassen wolle – und auch Lars sprach sie schnell auf Chris an. Dass die Situation für Chris noch ungemütlicher werden könnte, sobald er selbst in der Villa erscheint, zeichnet sich schon jetzt ab.

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Instagram / chris_broy Chris Broy, Realitystar

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RTL / Daniel Alvarez Lars Maucher, "Ex on the Beach"-Kandidat

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Promiflash Chris Broy und Bella bei den Reality Awards in Köln, Dezember 2025