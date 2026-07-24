Triggerwarnungs-Aussage: Chris Broy löst einen Shitstorm aus

Mit einem Instagram-Post sorgt Chris Broy (37) derzeit für Diskussionen. Der Realitystar kritisiert darin, dass Triggerwarnungen in Realityshows seiner Wahrnehmung nach vor allem auf Männer abzielen. "Die schreiben ja jetzt immer in diesen Realityshows oder sonst was 'Triggerwarnung hier, Triggerwarnung da'. Und das ist komischerweise immer nur bei Männern. Steht das auch bei Frauen drunter? Also, ich hab's bis jetzt noch nicht gesehen", erklärt Chris. Grundsätzlich halte er mehr Aufklärung über toxisches oder gewalttätiges Verhalten für sinnvoll. Er frage sich jedoch, warum der Fokus dabei seiner Meinung nach häufig nur auf Männern liege. "Auch Frauen können manipulativ, narzisstisch oder gewalttätig sein und andere traumatisieren", ergänzt er in seinem Beitrag.

Unter dem Post bricht daraufhin eine hitzige Debatte aus. Viele Follower zeigen offen Unverständnis für seine Sichtweise. "Und dein Beitrag ist ein klares Zeichen, dass es TROTZ der Triggerwarnungen noch immer nicht bei allen angekommen ist. Auch du hast offensichtlich noch nicht verstanden, warum diese Warnungen erfolgen", schreibt eine Nutzerin. Andere Kommentare fallen noch deutlicher aus: "Bro hat's nicht verstanden" oder "Wenn das immer nur bei Männern steht, wäre doch der richtige Schluss anzunehmen, dass diese das Problem sind". Einige Follower ziehen zudem Konsequenzen und kündigen an, Chris nicht länger zu folgen – mit Reaktionen wie "Not all men mimimi. Mit Herz entfolgt" oder "Und zack, entfolgt. Kann doch nicht dein Ernst sein."

Chris wurde einem größeren Publikum durch seine Auftritte in verschiedenen Reality-Formaten bekannt. Einige Nutzer greifen deshalb auch seine eigenen TV-Auftritte auf. Ein Kommentar zur aktuellen Staffel von Ex on the Beach lautet etwa: "Es sollte auch 'Vorsicht Fremdscham' stehen. Wäre bei dir sinnvoll gewesen bei EOTB." Ein weiterer Nutzer rät Chris, lieber das Verhalten von Männern öffentlich zu hinterfragen, statt zu fragen, warum Frauen nicht gleichermaßen thematisiert würden: "Geh lieber auf das Verhalten der Männer ein und betrachte das öffentlich kritisch, statt zu fragen 'wie nie bei Frauen?'. So kenne ich dich auch gar nicht."

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Instagram / chris_broy Chris Broy, Reality-TV-Persönlichkeit

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Instagram / chris_broy Chris Broy, TV-Bekanntheit

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Instagram / chris_broy Chris Broy im Februar 2024