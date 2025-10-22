Eva Benetatous Sohn hat seit 2024 keinen Kontakt zum Papa

Eva Benetatou (33) hat in einem Interview mit RTL erschütternde Details aus ihrem Privatleben offengelegt. Der Vater ihres Sohnes George, Chris Broy (36), habe seit dem vergangenen Jahr keinerlei Kontakt mehr zu dem gemeinsamen Kind. "Der Vater ist aktuell gar nicht integriert, also seit Juni 2024", erklärte die TV-Bekanntheit offen und zeigte sich emotional belastet. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin äußerte ihren Schmerz über die Abwesenheit des Kindsvaters, die nicht nur sie, sondern vor allem ihren Sohn belaste, der spürbar unter der fehlenden Vaterrolle leide.

Für Eva ist die Situation eine große Herausforderung. Sie versucht, Mutter- und Vaterrolle gleichzeitig auszufüllen, doch die Realität zeigt, dass sie dieses Bedürfnis ihres Sohnes nicht vollständig erfüllen kann. "Mein größter Schmerz ist, dass ich sehe, wie mein Kind einen Vater braucht und auch nach ihm verlangt", gestand die Influencerin. Sie betonte jedoch, dass sie die Hoffnung auf eine Veränderung noch nicht aufgegeben habe, obwohl ihr bewusst sei, dass verlorene Zeit nicht wieder gutzumachen ist. "Jeder Tag zählt, vor allem in diesem Alter", erinnerte sie eindringlich im Gespräch mit dem Sender.

Schon vor einigen Monaten hatte Eva öffentlich gemacht, wie sehr sie unter der Situation leidet. In einer Instagram-Fragerunde bezeichnete sie das fehlende Verhältnis zwischen Vater und Sohn als ihr "größtes Leid" und offenbarte: "Ich wünsche mir nichts mehr für George, als dass er seinen Papa hat, vor allem dieses Jahr zu seinem vierten Geburtstag." Die Influencerin schilderte damals, dass sie alles versucht habe, um den Kontakt wiederherzustellen – doch bislang ohne Erfolg.

Instagram / evanthiabenetatou Realitystar Evanthia Benetatou mit ihrem Sohn George

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou und Chris Broy mit ihrem Sohn George