Wieder vergeben? Chris Broy deutet Liebe mit diesem Foto an

Herzklopfen bei Social-Media-Star Chris Broy (36)? Zumindest lässt sein neuester Schnappschuss darauf schließen. Denn in seiner Instagram-Story teilte Chris ein verdächtig intimes Foto: Zu sehen ist seine Hand, darüber die Hand einer unbekannten Frau, die liebevoll auf seiner liegt. Dazu schrieb Chris mehrere Zeilen voller Gefühl und Nachdenklichkeit, die Nähe, Vertrauen und Bestimmung beschreiben: "Nichts ist Zufall. Jede Seele, der du begegnest, ist in deinem Schicksal vorgesehen – um dich zu lehren, dich zu heilen oder dich zu lieben."

Aber damit nicht genug. Weiter heißt es: "Du hast viel Negatives erlebt und bist durch die Hölle gegangen, doch bist dir immer treu geblieben. Eines Tages belohnt dich das Leben, diese eine Person erscheint. Schütze und kämpfe um sie, mit allem, was du hast." Der Der Promihof-Teilnehmer zeigt sich ungewohnt zart, ohne den Namen der Dame zu verraten. Genau diese Mischung aus Andeutung und Geheimnis sorgt bei Fans für Gesprächsstoff – ist sein Schnappschuss etwa ein Liebes-Outing? Seinen Beitrag schließt Chris mit den verheißungsvollen Worten ab: "Und dann kommt die eine Seele in dein Leben, die alles gleichzeitig macht."

Dass Chris wieder Glück in Sachen Liebe gefunden hat, dürfte ihm nach den turbulenten vergangenen Jahren wohl jeder Fan gönnen. Seit dem Beziehungsende mit Evanthia Benetatou (33) im Frühjahr 2021 herrscht Krieg zwischen den beiden. Sogar zu dem gemeinsamen Sohn hat er keinen Kontakt. Auch seine letzte öffentliche Beziehung hielt nicht: Er und Bella machten ihr Liebes-Aus im April 2025 publik.

Instagram / chris_broy Chris Broy im Januar 2025

Instagram / chris_broy Hand einer Frau und Hand von Chris Broy, Februar 2026

Instagram / chris_broy Chris Broy und Bella, Oktober 2024