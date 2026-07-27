Neuer Lebensabschnitt: Chris Broy wagt Neustart mit Kiosk

Chris Broy (37) tauscht das Scheinwerferlicht gegen den Kiosk-Tresen ein. Der Realitystar, der durch Das Sommerhaus der Stars bekannt wurde, hat gemeinsam mit seiner Mutter Elisabeth, genannt Elli, einen Familienbetrieb in Köln-Longerich aufgebaut. Seit Anfang des Jahres steht Chris aktiv hinter dem Tresen von "Ellis Kiosk" – und das soll mehr als nur ein Nebenprojekt sein. Gegenüber dem Berliner Kurier machte er deutlich, dass er die Reality-Welt weitgehend hinter sich lassen möchte: "Das soll auch mein Ausstieg aus der Reality-Szene werden. Mittlerweile sehe ich mich da nicht mehr so mit 37, dann lieber ein schöner kölscher Kiosk."

Den Kiosk gibt es übrigens schon länger: Elli eröffnete den Laden bereits 2018, doch erst jetzt ist Chris fest mit an Bord. Das Besondere dabei ist, dass das gesamte Gebäude mit seinen Reality-Gagen finanziert wurde. "Sie hat ein bisschen auf das Geld aufgepasst und mir eine Zukunft aufgebaut, bevor ich es für andere Dinge ausgebe", erklärt er gegenüber dem Berliner Kurier. Chris beschreibt den Betrieb als echten Familienladen, bei dem beide so oft wie möglich selbst vor Ort sind. Neben dem üblichen Sortiment aus Getränken, Zigaretten, Zeitungen und Snacks gibt es auch ein Süßigkeitenregal – das erinnert Chris an seine eigene Kindheit, als der Gang zum Kiosk für ihn immer etwas Besonderes war. Dieses Gefühl möchte er nun an die nächste Generation weitergeben.

Sechs Jahre lang war Chris in verschiedenen Formaten zu sehen – von Couple-Shows mit seiner Ex-Freundin Eva Benetatou (34) über Dating-Formate bis hin zu Spielshows. Seinen Durchbruch hatte er 2020 im Sommerhaus, als er noch als Fuhrparkleiter arbeitete. Mittlerweile blickt er nüchtern auf die Branche: "Ich glaube, ich habe die goldene Zeit des Reality-TV noch miterlebt. Heute sind die Gagen niedriger, Kooperationen seltener und vieles wirkt weniger authentisch", so Chris. Die Fans nehmen seinen Neustart gut an: Viele kommen extra vorbei, um ihn zu sehen, und lassen sich mit ihm fotografieren. Zuletzt war er auch abseits der TV-Kameras in den Schlagzeilen, als er mit einem Instagram-Post über Triggerwarnungen in Realityshows für Diskussionen sorgte. Nun aber steht für ihn der Laden im Vordergrund – und die Stammkunden, die ihn schlicht als Chris sehen, als einen kölschen Jung.

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Instagram / chris_broy Chris Broy, Realitystar

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Instagram / chris_broy Chris Broy hinter den Tresen von "Ellis Kiosk" in Köln

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RTLZWEI Chris Broy in "Der Promihof"

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