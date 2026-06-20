Hailee Steinfeld schwärmt von erstem Sommer mit Tochter

Hailee Steinfeld (29) genießt ihren ersten Sommer als Mama in vollen Zügen. In einem Substack-Livestream für ihren Beau-Society-Newsletter plauderte die Schauspielerin jetzt über ihre Pläne mit ihrer zwei Monate alten Tochter, die sie gemeinsam mit Ehemann Josh Allen (30) großzieht. "Das Ziel ist, unglaublich präsent zu sein und wirklich jeden Moment aufzusaugen", erklärte die 29-Jährige dabei. Hailee schilderte, wie schnell die Zeit seit der Geburt vergangen sei und wie sehr sie nun versuche, jede noch so kleine Situation bewusst wahrzunehmen.

Auslöser für dieses Umdenken war ein Clip, der ihr immer wieder in ihrem Social-Media-Feed begegnet. Das Video zeigt, wie wenige Sommer eine Kindheit tatsächlich hat – und dass jede Phase nur ein einziges Mal kommt. Die Erkenntnis daraus: "Dies ist der einzige Sommer, in dem sie ein richtiges Baby sein wird, und dies ist der einzige Sommer, in dem ich sie in meinen Armen halte. Nächsten Sommer wird sie schon herumrennen."

Doch nicht nur das Thema Präsenz beschäftigt die Schauspielerin. In ihrem Newsletter Beau Society schrieb sie auch über eine unerwartete Lektion, die ihr ihre Tochter bereits erteilt hat: "Eines der unerwartetsten Dinge, die mich meine Tochter gelehrt hat, ist die Bedeutung, bedingungslose Selbstliebe vorzuleben. Ich habe erkannt, dass so, wie ich mich selbst sehe, sie sich auch selbst sehen wird. So einfach ist das."

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Getty Images Hailee Steinfeld bei den 16th Governors Awards im Ray Dolby Ballroom in Hollywood, November 2025

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Imago Josh Allen und Hailee Steinfeld beim NFL Honors Red Carpet vor dem Super Bowl LIX im Saenger Theatre in New Orleans

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Instagram / haileesteinfeld Hailee Steinfeld und ihre Tochter