Hailee Steinfeld teilt erste Fotos ihrer kleinen Tochter

Süßer geht es kaum: Hailee Steinfeld (29) hat zum ersten Muttertag die ersten Fotos ihrer neugeborenen Tochter mit der Welt geteilt. Auf Instagram postete die Schauspielerin am 11. Mai eine Reihe zuckersüßer Aufnahmen des kleinen Mädchens – darunter ein Foto, das zeigt, wie winzige Babyhände einen Finger umfassen, sowie ein Bild mit den kleinen Füßchen in einem Neugeborenenstrampler. "Einen Tag zu spät", schrieb Hailee zu dem Post, "aber einfach besessen davon." Damit gewährt sie ihren Fans mehr als einen Monat nach der Geburt den ersten richtigen Blick auf ihren Nachwuchs. Ihr Ehemann, NFL-Star Josh Allen (29), mit dem sie im Mai 2025 den Bund der Ehe geschlossen hatte, ist Vater des Mädchens, wie People berichtet.

Auf Substack verkündeten Hailee und Josh: "Unsere kleine Tochter ist da!!" und fügten hinzu: "Wir fühlen uns unendlich dankbar und gesegnet und genießen diese ersten Momente. Vielen Dank für all die Liebe und Glückwünsche." Als Gründerin von Beau Society nutzt die Sängerin ihr Newsletter-Format seitdem immer wieder für Updates zu ihrer Reise als Mama. Anfang des Jahres zeigte Hailee dort unter einem Weihnachtsbaum einen gestrickten Pulli mit der Aufschrift "Baby Beau" – der liebevolle Spitzname ihres Mädchens. In einem früheren Newsletter erklärte sie die Bedeutung: "Bevor ich geboren wurde, konnten sich meine Eltern nicht entscheiden, ob sie mich Hailee oder Bailee nennen." "Offensichtlich haben sie sich für Hailee entschieden, mochten aber den Klang von Bailee, also fingen sie an, mich 'Hailee Beau Bailee' zu nennen, was wir zu Beau abgekürzt haben", schrieb sie. "Es ist ein Spitzname aus der Kindheit, den ich nie abgelegt habe."

Hinter dem Spitznamen "Beau" steckt eine persönliche Familiengeschichte. Wie Hailee im November in einem Newsletter an ihre Fans erzählte, standen ihre Eltern vor ihrer Geburt vor der Wahl zwischen zwei Namen. "Bevor ich geboren wurde, konnten sich meine Eltern nicht entscheiden, ob sie mich Hailee oder Bailee nennen sollten", erinnerte sich die Schauspielerin. "Natürlich entschieden sie sich für Hailee, mochten aber auch den Klang von Bailee, also fingen sie an, mich 'Hailee Beau Bailee' zu nennen, was wir zu Beau abkürzten." Sie ergänzte: "Das ist ein Kindheitsname, den ich nie abgelegt habe." Nun trägt also ihre Tochter diesen bedeutungsvollen Kosenamen weiter.

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Getty Images Hailee Steinfeld, Schauspielerin

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Instagram / haileesteinfeld Hailee Steinfeld und ihre Tochter

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Getty Images Josh Allen und Hailee Steinfeld, Februar 2025.