Hailee Steinfeld packt über Babyglück mit Ehemann Josh aus

Hailee Steinfeld (29) gibt ihren Fans einen süßen Einblick in ihr Familienleben mit Ehemann Josh Allen (30) und ihrer gemeinsamen Tochter Harper. In ihrem Newsletter "Beau Society", den die Schauspielerin und Sängerin wöchentlich an ihre Follower verschickt, schwärmte sie von kleinen Auszeiten mit Freunden – und natürlich von der kleinen Harper, die immer größer wird. "Bevor wir in den August starten, möchte ich einen kleinen Brief über einige meiner Lieblingsdinge schreiben, die ich gerade sehr schätze", eröffnete sie die Nachricht an ihre Community.

Vor allem schwärmte Hailee darüber, wie viel Freude ihr das Stylen von Harper bereitet. "Je größer Harper wird, desto mehr Spaß macht es mir, sie in kleine Outfits zu stecken", schrieb sie und nannte dabei ihre Lieblingsmarken für Babykleidung, darunter Baby Gap, Maisonette, Janie and Jack sowie Hillhouse. Ein weiterer Dankbarkeitsmoment war für sie der gemeinsame Sport mit ihrer "Beau Society"-Mitgründerin Greer Gustavson und den jeweiligen Ehemännern sowie die Zeit in der Natur. Und während die Schauspielerin aktuell ihr Familienleben in vollen Zügen genießt, wird es für ihren Ehemann Josh beruflich bald wieder ernst: Die Buffalo Bills starten am 29. Juli ins Trainingslager für die Saison 2026.

Vor Kurzem legte auch der NFL-Star in einem Interview mit E! News noch ein weiteres Familien-Detail nach. Josh verriet, wie es zum Doppelnamen ihrer Tochter kam und gab einen Einblick in das Leben als frischgebackener Vater und Ehemann. Geheiratet hatten beide Anfang 2025. Hailee, die als Schauspielerin unter anderem durch ihre Rolle in der Marvel-Serie "Hawkeye" bekannt ist, ist auch als Musikerin aktiv. Den "Beau Society"-Newsletter hat die Schauspielerin (deren Spitzname in der Familie "Beau" lautet) im August 2024 ins Leben gerufen. Dort lässt sie ihre Community dabei immer wieder an ihren aktuellen Obsessionen teilhaben, schreibt über Geschichten hinter den Kulissen von Filmsets und gibt Einblicke in die Momente, in denen sie sich besonders dankbar fühlt.

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Imago Hailee Steinfeld auf dem roten Teppich der 83. Golden Globes im Beverly Hilton, Januar 2026

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Instagram / haileesteinfeld Hailee Steinfeld und ihre Tochter

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Getty Images Josh Allen und Hailee Steinfeld, Februar 2025.