So intim war Hailee Steinfelds erster Hochzeitstag mit Josh

Schauspielerin und Sängerin Hailee Steinfeld (29) hat jetzt auf ihrem Substack-Kanal "Beau Society" verraten, wie sie und ihr Mann Josh Allen (30) ihren ersten Hochzeitstag gefeiert haben. Am 31. Mai 2026 – genau ein Jahr nach ihrer Trauung im kalifornischen Santa Barbara – verbrachten die beiden den besonderen Anlass ganz bewusst im trauten Heim. Mit von der Partie war auch die neugeborene gemeinsame Tochter, die in ihrem Wippstuhl zwischen den frischgebackenen Eltern saß. "Wir haben uns beide 'herausgeputzt' (ich habe etwas Mascara aufgetragen und eine Jeans angezogen) und uns um 17 Uhr an unseren kleinen Esstisch gesetzt", schrieb Hailee in ihrem Beitrag.

Auf dem Speiseplan standen Tortilla-Hochzeitssuppe, eine hausgemachte Pilz-Pappardelle sowie ein Gooey Butter Cake – nach eigenen Angaben ihr "Lieblingsdessert, wenn wir es auf einer Speisekarte entdecken". Anschließend ließen sich die beiden auf dem Sofa nieder und schauten gemeinsam ihr Hochzeitsvideo. Außerdem durchforsteten sie ihre jeweiligen Handyfotoalben nach den ersten Bildern, die sie zusammen aufgenommen hatten. "Josh und ich haben über unsere liebsten Dates und Erinnerungen gesprochen, und darüber, wie sehr sich das Leben in einem Jahr verändert hat", schrieb Hailee. Die beiden stellten sich auch tiefergehende Fragen, etwa: "Was ist etwas, das wir dieses Jahr gemeinsam getan haben und auf das du stolz bist?" Beim Geschenketausch orientierten sie sich an der Tradition, nach der jedes Ehejahr einem bestimmten Material zugeordnet ist. Das erste Ehejahr steht für Papier: Hailee schenkte Josh ein personalisiertes Kartenspiel mit einem Hochzeitsfoto, während er Lieblingsfotos der Hochzeit einrahmen und aufhängen ließ.

Josh und Hailee hatten im Mai 2025 in Santa Barbara geheiratet. Im April 2026 gaben sie bekannt, dass sie eine Tochter bekommen haben. "Wir sind unglaublich dankbar und selig und kosten diese frühen Momente aus", schrieb Hailee damals auf ihrem Substack. Kurz darauf zeigte sich auch Josh sichtlich gerührt von seiner Frau: Bei einer Pressekonferenz der Buffalo Bills Ende April bezeichnete er sie als "absoluten Rockstar" und erklärte, dass sie "so viele Dinge gleichzeitig erledigt und es mir ermöglicht, hier zu sein und mit meinen Teamkollegen zusammen zu sein". Hailee hatte sich ihrerseits zuletzt bei der Premiere ihres Films "Sinners" gegenüber E! News über ihren Mann geäußert: "Ich bin so stolz auf ihn und auf alles, was er tut – jeden einzelnen Tag, ganz zu schweigen von der Saison."

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Getty Images Josh Allen und Hailee Steinfeld, Februar 2025.

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Instagram / haileesteinfeld Hailee Steinfeld und Josh Allen an ihrem Hochzeitstag

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Getty Images Josh Allen und Hailee Steinfeld, Februar 2025