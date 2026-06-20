Melodisch: Hailee Steinfeld verrät den Namen ihrer Tochter

Hailee Steinfeld (29) und Josh Allen (30) machen endlich offiziell, wie ihre kleine Tochter heißt: Das Paar hat den Namen seines im April geborenen Babys verraten – und der klingt mindestens so melodisch wie Hailees Songs. In ihrem aktuellen Newsletter für die Community Beau Society veröffentlichte die Schauspielerin jetzt einen emotionalen Brief an ihr Mädchen und enthüllte dabei: Harper Haize Allen lautet der Name, auf den ihre Kleine hört. In dem Schreiben an ihr Baby beschreibt Hailee, wie sehr die ersten Wochen als frischgebackene Mutter ihr Leben auf den Kopf gestellt haben – und wie sehr sie und der Footballstar aus Buffalo sich fragen, womit sie dieses Glück verdient haben.

In dem langen Brief wendet sich Hailee direkt an Harper. Sie beschreibt schlaflose Nächte, in denen sie mit ihrer Tochter auf der Brust sitzt, und die Mischung aus Erschöpfung und Glück, die den neuen Alltag bestimmt. Hailee erzählt, dass sie Zeit plötzlich nicht mehr in Monaten oder Jahren misst, sondern in Nickerchen, Fläschchen und Windelwechseln. Immer wieder betont die Sängerin, dass sie von der kleinen Hand, die sich um ihren Finger legt, und von Harpers Vertrauen überwältigt ist. Die Künstlerin schreibt, dass sie ihre Tochter eines Tages im Gras sitzen sehen möchte, während sie ihr die Haare flicht und gesteht, dass sie die winzigen Babyfüße jetzt schon vermisst – obwohl Harper erst seit wenigen Monaten auf der Welt ist.

Besonders deutlich macht Hailee, wie sehr Harper ihre Sicht auf Mutterschaft verändert hat. Die Schauspielerin beschreibt, dass sie sich durch ihr Baby selbst noch einmal ganz neu kennenlernt – sanfter, stärker, geduldiger und präsenter. Schon vor der Geburt hatten Hailee und Josh offen von ihrer Vorfreude auf eine eigene Familie erzählt und betont, wie dankbar sie füreinander sind. Nachdem die stolze Mama zum Muttertag bereits erste Detailbilder von Harpers Händchen und Füßchen geteilt hatte, gibt sie ihren Fans mit dem liebevollen Brief nun einen weiteren privaten Einblick in ihr Familienleben mit dem Footballprofi.

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Imago Hailee Steinfeld auf dem roten Teppich der 83. Golden Globes im Beverly Hilton, Januar 2026

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Instagram / haileesteinfeld Hailee Steinfeld und ihre Tochter

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Imago Josh Allen und Hailee Steinfeld beim NFL Honors Red Carpet vor dem Super Bowl LIX im Saenger Theatre in New Orleans