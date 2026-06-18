Nach Babyglück: Hailee Steinfeld teilt persönliche Lektion

Hailee Steinfeld (29) gibt in ihrem Newsletter Beau Society intime Einblicke in ihre ersten Wochen als Mutter. Die Schauspielerin und Sängerin wurde im April gemeinsam mit ihrem Ehemann, NFL-Quarterback Josh Allen (30), Mutter einer Tochter. Jetzt hat sie ihren Abonnentinnen und Abonnenten verraten, welche überraschende Lektion ihr die kleine Tochter bereits beigebracht hat. "Eines der unerwartetsten Dinge, die ich von meiner Tochter gelernt habe, ist die Wichtigkeit, bedingungslose Selbstliebe vorzuleben", schrieb Hailee in ihrem aktuellen Update.

Die 29-Jährige betont, dass sie sich dieser neuen Aufgabe sehr bewusst ist: "Ich lerne natürlich noch, wie das in der Praxis aussieht. Aber in diesen frühen Phasen der Mutterschaft, besonders beim Aufziehen einer Tochter, habe ich erkannt: Wie ich mich selbst sehe, so wird sie sich selbst sehen. So einfach ist das." Hailee hält die schönen Momente des neuen Familienlebens fest – auf ihrem Handy wechseln sich ein Foto von Josh, der ihr einen Kuss auf die Wange drückt, ein Bild von ihrer Hochzeit und ein Schnappschuss ihrer kleinen dreiköpfigen Familie ab, wie E! News berichtet.

Hailee betonte bereits zuvor, wie wichtig ihr die richtige Erholung nach der Geburt ist. Dabei hat sie sich neben ihrer Doula auch in das Wochenbett-Kochbuch "The First 40 Days" von Heng Ou vertieft. "Jedes Wort hat mich berührt", schrieb sie über das Buch. "Es gibt einen Abschnitt, der davon handelt, dass man auch vierzig Tage nach der Geburt noch in einem sehr verletzlichen Zustand ist. Die Menschen verstehen das in Bezug auf das Neugeborene, aber nicht in Bezug auf die Mutter." Hailee fasste es so zusammen: "Ich bin immer noch in dieser frühen Phase und muss daran denken, in jeder Hinsicht sehr sanft mit mir zu sein – körperlich, mental, ernährungsmäßig, spirituell, alles."

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Getty Images Hailee Steinfeld, Schauspielerin

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Getty Images Josh Allen und Hailee Steinfeld, Februar 2025

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Getty Images Hailee Steinfeld, Schauspielerin