Nach der Geburt: So sieht Hailee Steinfelds Erholung aus

Rund sechs Wochen nach der Geburt ihrer Tochter spricht Hailee Steinfeld (29) offen über ihre Zeit im Wochenbett. Auf ihrem Substack-Kanal Beau Society teilte die Schauspielerin laut E!News jetzt, wie sie ihre Erholung nach der Entbindung angeht und dabei auf Ernährung und Selbstfürsorge setzt. Ihre Doula spiele dabei eine zentrale Rolle: "Meine tolle Doula hat mir so viel über Ernährung im Wochenbett beigebracht", schreibt Hailee. Der Rat lautet, sich vor allem warme Speisen zu gönnen – ein Prinzip, das auf der ayurvedischen Lehre basiert und die Verdauung sowie die Nährstoffaufnahme unterstützen soll.

Einen ganz besonderen Liebling hat Hailee dabei bereits gefunden: eine Albondigas-Suppe, die ihre Mutter ihr gekocht hat. Die 29-Jährige schwärmt, es sei "eine jener seltenen Suppen, die genauso gut aussieht, wie sie schmeckt", und teilte dazu ein Foto des Gerichts. Großen Einfluss auf ihre erste Zeit als Mutter hat außerdem das Kochbuch "The First 40 Days" von Heng Ou. "Jedes Wort hat mich berührt", schreibt sie. Besonders eine Passage über die Verletzlichkeit der Mutter – und eben nicht nur die des Neugeborenen – in den Wochen nach der Geburt habe sie sehr getroffen. Daran anknüpfend erinnert sie sich selbst daran, "in jeder Hinsicht sehr sanft mit mir zu sein – körperlich, mental, ernährungstechnisch, spirituell – in allem."

Hailee und ihr Ehemann Josh Allen (29) hatten die Geburt ihrer Tochter Anfang April auf Substack verkündet. Bisher haben die beiden weder den Namen des Kindes noch viele weitere Details öffentlich gemacht. Anlässlich ihres ersten Muttertages gewährte Hailee ihren Fans auf Instagram jedoch einen zarten Einblick in ihr neues Leben: Sie teilte erste Fotos ihrer Tochter – darunter ein Bild, auf dem das Baby mit einem Fingerchen die Hand der Mutter hält, sowie ein Schnappschuss der kleinen Füßchen in einem Neugeborenen-Strampler.

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Getty Images Hailee Steinfeld, Schauspielerin

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Getty Images Josh Allen und Hailee Steinfeld, Februar 2025.

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Getty Images Josh Allen und Hailee Steinfeld, Februar 2025