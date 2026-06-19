Hailee Steinfeld ist nach Schwangerschaft zurück im Training

Gut zwei Monate nach der Geburt ihrer Tochter meldet sich Hailee Steinfeld (29) sportlich zurück. Die Schauspielerin und Sängerin, die am 2. April gemeinsam mit NFL-Quarterback Josh Allen (30) Nachwuchs begrüßt hat, hat ihr Training wieder aufgenommen – und tut das mit einem ganz besonderen Unterstützer an ihrer Seite. Wie Hailee jetzt in einem Substack-Livestream ihres Newsletters "Beau Society" verriet, trainiert sie nun wieder mit ihrem Vater Peter Steinfeld, der als ihr persönlicher Trainer fungiert. "Ich beginne gerade, meine Trainingsroutine wieder hochzufahren, worüber ich mich so sehr freue", erzählte sie und fügte hinzu: "Ich bin wieder mit meinem Trainer – alias Dad – zusammen, der mich wirklich fordert."

Dabei geht es der frischgebackenen Mutter vor allem um Behutsamkeit und Ausgewogenheit. "Im Moment geht es mir wirklich darum, langsam anzufangen, was ich sehr zu schätzen weiß", so Hailee in dem Live-AMA weiter. Sie höre auf ihren Körper und versuche, es nicht zu übertreiben. Gleichzeitig lässt sie ihre gewohnte Struktur nicht völlig fallen: "Ich liebe einen zielorientierten Plan", erklärte sie. Für den Sommer hat sie sich bereits eine konkrete Sportart ausgesucht: "Es ist Sommer! Bringt mich ins Wasser. Ich werde ein paar Bahnen schwimmen."

Hailee hatte ihren Abonnenten bei "Beau Society" bereits in einem früheren Update eine persönliche Erkenntnis aus der Mutterschaft mitgeteilt: "Eines der unerwartetsten Dinge, die ich von meiner Tochter gelernt habe, ist die Wichtigkeit, bedingungslose Selbstliebe vorzuleben", schrieb sie dort und ergänzte: "Mir ist bewusst geworden, dass meine Tochter sich so sehen wird, wie ich mich selbst sehe. So einfach ist das." Hailee und Josh hatten im Jahr 2025 geheiratet – ihre Tochter ist ihr erstes gemeinsames Kind.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hailee Steinfeld, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Josh Allen und Hailee Steinfeld, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Hailee Steinfeld, Schauspielerin