Josh Allen erklärt Namenswahl für seine Tochter Harper Haize

Josh Allen (30) gibt jetzt einen süßen Einblick in das Namensgeheimnis seiner kleinen Tochter Harper Haize. Im Interview mit E! News erzählte der Quarterback der Buffalo Bills, wie er und seine Frau Hailee Steinfeld (29) auf den besonderen Doppelnamen gekommen sind. "Es war eine frühe Idee, die wir hatten. Es war die Idee meiner Frau", erklärte er. Auf die Frage, ob Harper ein Familienname sei oder ob es eine besondere Bedeutung gebe, fügte der NFL-Profi hinzu: "Darauf kann sie besser antworten als ich" – und stellte noch einmal klar, dass die wichtigste kreative Kraft hinter dem Namen seine Partnerin war. Die Schauspielerin und der Footballstar wurden im April Eltern ihres ersten gemeinsamen Kindes.

Gegenüber dem Magazin People sprach der 30-Jährige außerdem darüber, was die Geburt seiner Tochter in ihm ausgelöst hat. Sein Schlafrhythmus sei "definitiv nicht" mehr das, was er früher war – was für einen NFL-Quarterback keine Kleinigkeit ist. Trotzdem nehme er die Einschränkung gern in Kauf. Besonders verändert habe sich aber seine Motivation: "Der Grund, warum ich das alles tue, ist kein persönlicher mehr", erklärte er. Stattdessen wolle er Harper ein gutes Vorbild sein und ihr gemeinsam mit Hailee zeigen, wie viel harte Arbeit hinter großen Zielen steckt. Auch die 29-Jährige betonte, wie wichtig ihr dieser Sommer mit ihrer Tochter ist: "Das ist der einzige Sommer, in dem sie noch ein ganz kleines Baby ist. Nächsten Sommer wird sie schon herumrennen." Ihr Ziel sei es, vollständig präsent zu sein und jeden Moment zu genießen.

Den Namen ihrer Tochter hatte Hailee bereits vor Kurzem öffentlich gemacht, als sie in ihrem Newsletter für die Community "Beau Society" einen persönlichen Brief an Harper Haize Allen veröffentlichte. Darin ließ sie durchblicken, wie besonders die ersten Wochen als Mutter für sie sind. Dass Josh nun verrät, dass die ursprüngliche Idee für den Namen von seiner Frau kam, ergänzt dieses Familienbild um ein weiteres liebevolles Detail. Während Hailee die frühen Momente mit ihrer kleinen Tochter bewusst aufsaugen will, richtet auch Josh seinen Blick ganz auf das gemeinsame Leben mit Harper und auf das Vorbild, das er ihr sein möchte.

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Getty Images Josh Allen und Hailee Steinfeld bei den NFL Honors in New Orleans

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Instagram / haileesteinfeld Hailee Steinfeld und ihre Tochter

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Instagram / haileesteinfeld Hailee Steinfeld und Josh Allen an ihrem Hochzeitstag