Teure Nachlässigkeit: Katie Price hat wieder Geldprobleme

Eigentlich hatte Katie Price (48) angekündigt, ihrem inhaftierten Ehemann Lee Andrews keinen Cent zu geben. Geld losgeworden ist die Reality-TV-Bekanntheit nun trotzdem – allerdings für eine ganz andere Angelegenheit. Wie sie in ihrem Podcast "The Katie Price Show" verrät, hat sie umgerechnet rund 1.700 Euro für aufgelaufene Strafzettel bezahlt. "Parktickets, 1.400 Pfund an Parktickets von meiner Tour mit Kerry, Mersey Bridge und so weiter. Die habe ich heute bezahlt", erklärt sie. Die Bußgelder stammten noch aus der Zeit, als sie gemeinsam mit ihrer Freundin Kerry Katona (45) auf Tour unterwegs war. Rund acht Monate lang sollen die offenen Forderungen unbezahlt geblieben sein.

Der Zeitpunkt ist pikant: Während Katie mit eigenen Schulden kämpft, soll Lee sie Berichten zufolge darum gebeten haben, eine GoFundMe-Kampagne einzurichten, um die nötige Summe für seine Freilassung aus dem Gefängnis Al-Awir Central Prison in Dubai zusammenzubekommen. Darauf reagierte sie unmissverständlich: "Niemand wird das für dich tun, Lee, glaub mir. Alle hassen dich." Gegenüber der Zeitung The Sun betonte Katie außerdem: "Ich habe Lee deutlich gemacht, dass ich ihm niemals Geld geben werde. Ich werde einem Mann niemals Geld geben – das habe ich mein ganzes Leben lang gemacht, ich war immer die Hauptverdienerin."

Lees Verhaftung hatte weltweit für Schlagzeilen gesorgt, nachdem er wochenlang spurlos verschwunden war und schließlich in einem Gefängnis in Dubai aufgefunden wurde. Hinzu kommen Betrugsvorwürfe gegen ihn: Eine seiner Ex-Partnerinnen, Dina Taji, wirft ihm vor, kurz nach ihrer Heirat ohne ihr Wissen eine Hypothek in Höhe von umgerechnet rund 240.000 Euro auf ihren Namen aufgenommen zu haben – was Lee bestreitet. Katie selbst hatte zuletzt erklärt, die Ehe beenden zu wollen, sollte Lee ihr bei einem persönlichen Treffen nicht die Antworten geben, die sie erwartet. Das Paar hatte im Januar geheiratet – nur wenige Tage nach dem ersten Kennenlernen.

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Reality-TV-Bekanntheit Katie Price, März 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeandrews Katie Price und Lee Andrews

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Star

Anzeige