Kaum zu glauben: Philipp Hochmair hat kein Schlafzimmer

Philipp Hochmair (52) ist aktuell auf den Salzburger Festspielen als Jedermann zu erleben – und gibt dabei nicht nur auf der Bühne alles. In der Radiosendung "Frühstück bei mir" auf Hitradio Ö3 sprach der Schauspieler jetzt überraschend offen über sein unkonventionelles Privatleben. "Ich habe keine private Identität, die gibt es nicht", erklärte er und fügte hinzu: "Ich habe nicht einmal ein Schlafzimmer. Ich habe ein Atelier, in dem ich schlafen kann."

Für den Schauspieler steht die Kunst stets an erster Stelle – und Einsamkeit nimmt er dafür bewusst in Kauf. Auch eine klassische Partnerschaft kommt für ihn nicht infrage. "Es gibt Liebe in meinem Leben, aber es gibt keine Lebensliebe und keinen Lebenspartner in dem Sinn. Ich habe den auch nie gesucht", so Philipp. Auf die Frage, ob er Single sei, antwortete er: "Dieses Wort gibt es bei mir gar nicht. Ich bin Mensch." Am intensivsten seien für ihn Verbindungen zu verheirateten Frauen gewesen, weil diese nicht dauerhaft verfügbar waren.

Gleichzeitig verriet er, wie er sich für den vollgepackten Festivalsommer vorbereitet hat: "Ich war fasten und habe meine Ernährung umgestellt, um diesen Sturm gut zu überstehen." Dazu komme tägliches Kaltduschen und viel grüner Tee. Auch nach den Vorstellungen habe er feste Rituale: "Ich muss mich nach der Vorstellung eine halbe Stunde aus dem Verkehr ziehen und nicht sofort mit Fans oder vertrauten Menschen in den Dialog treten, sonst kann ich nicht freundlich sein."

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Getty Images Philipp Hochmair bei der Magnum-Afterparty im Palais Stephanie in Cannes, 2026

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Getty Images Philipp Hochmair beim Deutschen Filmball 2026

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Getty Images Philipp Hochmair im Februar 2025

Kein Schlafzimmer, nur ein Atelier zum Schlafen – wie findet ihr Philipps Wohnsituation? Kreativ und konsequent – das passt zu seinem Künstlerleben. Zu extrem – ein richtiges Zuhause ist wichtig. Ergebnis anzeigen