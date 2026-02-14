In diesen Looks glänzten die Männer beim Wiener Opernball

Beim Wiener Opernball 2026 standen diesmal nicht nur die glanzvollen Roben der Damen, sondern auch die Looks der Herren im Rampenlicht. Unter dem strengen Frack-Dresscode zeigten vor allem ESC-Sieger JJ (24), Schauspieler Philipp Hochmair (52), das Duo The Bosshoss und der funkelnde Begleiter von Iris Law (25), wie viel Stil in Schwarz-Weiß stecken kann. Das zeigen Fotos, die Oe24 vorliegen. Zwischen Logen, Parkett und Blitzlichtgewitter sorgten sie in der Nacht auf Freitag in der Wiener Staatsoper mit Frack, Schmuck und Glamour-Details für Aufsehen – und stahlen ihren berühmten Begleitungen und Kolleginnen überraschend oft die Show.

Für einen ganz anderen Überraschungsmoment sorgten Alec Völkel (53) und Sascha Vollmer (54) von The Bosshoss, die statt in Lederjacken im eleganten Frack, mit Gehstock und edlen Broschen auftauchten und so eine rockige Portion Glamour in die Oper brachten. JJ setzte als einer der gefragtesten Gäste des Abends auf einen klassischen Frack, den er mit auffälligen Ringen und markanten Ohrsteckern veredelte. Star-Gast Iris, die Tochter von Jude Law (53), erschien in einer eleganten schwarzen Robe, doch ihr sportlicher Begleiter, der Balletttänzer Guillaume Diop, überholte sie beim Funkelfaktor locker: Zwei silberne Ketten, gleich mehrere Broschen und ein XXL-Swarovski-Anstecker machten ihn zum blinkenden Hingucker an ihrer Seite. Philipp Hochmair, der "Jedermann"-Darsteller, spazierte frisch verliebt über das Parkett und ergänzte seinen Frack mit vier Ringen und mehreren silbernen Armbändern, die bei jedem Schritt aufblitzten.

An diesem Abend zeigte sich einmal mehr, wie viel Mode tatsächlich über die Persönlichkeiten ihrer Träger verrät: JJ ist dafür bekannt, auf der Bühne wie privat mit Accessoires zu spielen und seine Freude an Mode offen zu zeigen – am Opernball spiegelte sich genau diese Leichtigkeit in seinem breiten Grinsen auf jedem Foto. Auch Iris gilt als Fashion-Ikone, ihr Begleiter fügte sich mit seinem Funkel-Look nahtlos in diese glamouröse Welt ein und wirkte dabei wie ein vertrauter Partner, der ihren Sinn für Stil teilt. Alec und Sascha, die sonst mit Hut, Stiefeln und Gitarre unterwegs sind, spielten beim Opernball mit ihrem Image als Rock-Musiker, die im Frack zwar ungewohnt, aber gleichzeitig sehr vertraut wirkten – wie zwei Freunde, die auch fernab der Bühne sichtbar Spaß an einem besonderen Abend unter Kronleuchtern haben.

alecvoelkel_bossburns Alec Voelkel und Sascha Vollmer von "The BossHoss" beim Wiener Opernball 2026

Imago JJ (Johannes Pietsch) beim ESC-Sieg 2025 in Basel mit der Trophäe für "Wasted Love"

Getty Images Philipp Hochmair beim Deutschen Filmball 2026

