Schauspieler Philipp Hochmair bevorzugt verheiratete Frauen

Der österreichische Schauspieler Philipp Hochmair (51) hat in einem Interview mit dem Stern Einblicke in sein Beziehungsleben gegeben. Der "Vorstadtweiber"-Star sprach offen über prägende Verbindungen in seinem Leben. Besonders intensiv seien für ihn die Zeiten mit verheirateten Frauen gewesen, wie er erzählte. Ein solches Arrangement sei für ihn erfüllend gewesen, weil diese Frauen nicht ausschließlich auf ihn fixiert gewesen seien.

Diese Beziehungen seien besonders gewesen, da sie den Druck nahmen, ständig verfügbar sein zu müssen. "Es war etwas Besonderes, wenn man sich einmal in der Woche getroffen hat", schwärmte der Schauspieler und berichtete konkret von einer seiner Partnerinnen. Die Frau sei besonders literaturbegeistert gewesen, während ihr Ehemann dies nicht geteilt habe. Mit ihr habe er Texte wie den "Zerbrochenen Krug" und "Mephisto" gelernt, zum Beispiel in den idyllischen Elbauen. Diese Begegnungen beschreibt er als "schön und intensiv wie in einer Kapsel" – und auch seine damalige Liebhaberin betrachte diese Zeit laut ihm bis heute als die beste ihres Lebens.

Philipp kann neben einer beeindruckenden Theaterkarriere auch eine umfangreiche Laufbahn im Bereich Film und Fernsehen nachweisen. So war er unter anderem im Jahr 2019 im Kinofilm "Ich war noch niemals in New York" sowie in mehreren Krimis der ARD-Reihe Tatort zu sehen. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde er besonders durch seine Rolle als Politiker Joachim Schnitzler in der Serie "Vorstadtweiber" bekannt. Seit dem Jahr 2020 spielt er zudem in der Serie "Freud" mit. Für seine schauspielerischen Leistungen erhielt Hochmair bereits zahlreiche Auszeichnungen und Nominierungen. In den Jahren 2019 sowie 2022 wurde ihm beispielsweise der Romy-Fernsehpreis verliehen.

Getty Images Philipp Hochmair, Schauspieler

Getty Images Philipp Hochmair im Februar 2025

Getty Images Philipp Hochmair im Juni 2025

