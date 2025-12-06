Wasser-Action: Philipp Hochmair oben ohne für Werbekampagne

So vielschichtig wie seine Rolle in "Jedermann" ist, so facettenreich ist auch sein unverfälschtes Auftreten im echten Leben: Philipp Hochmair (52) ist für seine berufliche Leidenschaft und Perfektion bekannt. Nun zeigt sich der Schauspieler, der seit 2018 in der Krimireihe "Blind ermittelt" zu sehen ist, in einer neuen Werbekampagne von seiner erfrischend sexy Seite. Oben ohne und mit weit geöffnetem Hemd präsentiert er Wasser in einem außergewöhnlichen Shooting am Mondsee. Dabei geht es nicht nur um stilvolle Eleganz und sommerliche Erfrischung, sondern auch um Nachhaltigkeit. Philipp kippt sich vor der Kamera Wasser ins Gesicht und sorgt mit einem überraschenden Kopfstand für Furore. Hinter der Kampagne steht der Wasseraufbereiter BWT, der lokales Wasser in den Vordergrund rückt.

Mit dieser Kampagne à la Hollywood hebt die Marke die Bedeutung von Nachhaltigkeit hervor. Die Philosophie von BWT sieht vor, durch die Aufbereitung von heimischem Wasser lange Transportwege und unnötige Verpackungen einzusparen – ein Thema, das auch dem Schauspieler am Herzen liegt. Der Serienstar aus "Vorstadtweiber", der keine Mühen im Rahmen seiner Vorbereitungen auf eine Rolle scheut, erklärte laut oe24.de: "Ich trinke Wasser aus Leidenschaft. Es ist unser Lebenselixier und die Idee, es vor Ort aufzubereiten, ist ein wichtiger Beitrag." Für die Kampagnenfotos zeigt der vielseitige Schauspieler – wie gewohnt – vollen Körpereinsatz. Dass Leitungswasser so verführerisch in Szene gesetzt werden kann, damit hätte wohl auch niemand gerechnet.

Philipp Hochmair, dem in den Jahren 2019 sowie 2022 beispielsweise der Romy-Fernsehpreis verliehen wurde, ist für seine charismatische Art bekannt, die auch abseits der Bühne für Schlagzeilen sorgt. Der Schauspieler, der im Jahr 2019 im Kinofilm "Ich war noch niemals in New York" sowie in mehreren Krimis der ARD-Reihe Tatort zu sehen war, hatte in der Vergangenheit bereits mit seinem Beziehungsleben für Gesprächsstoff gesorgt, als er im Interview mit Stern offen über seine Erfahrung mit verheirateten Frauen sprach. Über seinen Beziehungsstatus sind keine konkreten Infos bekannt. "Ich stelle mich der Kunst zur Verfügung. Die Arbeit geht vor", betonte er jedenfalls noch 2022 im Bunte-Interview. "Dieser Lebensstil macht sicher auch irgendwie einsam. Aber das ist es, was ich möchte, was ich mir erkämpft habe."

Anzeige Anzeige

Getty Images Philipp Hochmair, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Philipp Hochmair im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Philipp Hochmair, Schauspieler