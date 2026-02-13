Opernball-Begleitung: Hat Philipp Hochmair neue Partnerin?

Philipp Hochmair (52) hat in Wien für Aufsehen gesorgt. In den letzten Monaten gab es immer wieder Gerüchte, dass der Schauspieler, der durch seine Rolle im "Jedermann" bekannt wurde, eine neue Partnerin an seiner Seite hat. Wie unter anderem Oe24 berichtet, soll es sich um die Designerin Carolin Sinemus handeln. Mit ihr erschien er sogar beim 68. Wiener Opernball. Die Fashionikone ist ein bekannter Name in der Promiwelt – vor allem durch ihr Modelabel Madl Salzburg.

Doch eine offizielle Bestätigung einer Beziehung ließ auch der Opernball nicht zu. Während Philipp lieber rätselhafte Signale sendet, scheint er sein Privatleben weiterhin so diskret wie möglich zu halten. Denn auf Instagram teilte der Schauspieler lieber ein Foto von der Feststiege der Staatsoper mit seinem Kollegen Andreas Guenther. Er witzelte zu dem Schnappschuss: "Jetzt ist es raus! Großer Liebes-Auftritt am Wiener Opernball." Von Carolin war in seinem Feed hingegen keine Spur.

Tatsächlich deutete der Österreicher bereits vor einigen Monaten an, dass er beim Thema Beziehungen eigene Vorstellungen hat. Im Gespräch mit dem Magazin Stern verriet Philipp, dass ihn auch Verbindungen zu verheirateten Frauen fasziniert hätten. "Es war etwas Besonderes, wenn man sich einmal in der Woche getroffen hat", behauptete der "Vorstadtweiber"-Star im vergangenen Jahr und beschrieb diese Treffen als besonders intensiv und frei von Druck.

Getty Images Philipp Hochmair beim Deutschen Filmball 2026

Getty Images Carolin Sinemus, Premiere von "Jedermann" im Jahr 2024

Instagram / philipphochmair Philipp Hochmair und Andreas Guenther, 68. Wiener Opernball im Februar 2026