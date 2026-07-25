Klassisches Familienleben ist nichts für Philipp Hochmair

Schauspieler Philipp Hochmair (52) bereitet sich derzeit intensiv auf seinen Auftritt in der Elbphilharmonie Hamburg vor, wo er am 21. Oktober in "Jedermann Reloaded" auf der Bühne stehen wird. Die Proben für das Stück haben es dem 52-Jährigen zufolge ganz schön in sich. Gegenüber Gala verrät er, dass ihn die körperliche Anstrengung bei den Proben enorm fordert: "Ich verbrauche so viele Kalorien, dass ich danach sofort erst mal essen muss." Neben der Erschöpfung nach den Proben gibt er in dem Interview auch einen seltenen Einblick in sein Privatleben.

Philipp spricht im Gespräch mit Gala offen darüber, was ihn antreibt und was ihn gleichzeitig überfordern würde. Er liebt das Leben in Extremen und kann Routine kaum ertragen. Deshalb habe er für sich erkannt: "Ich musste feststellen, dass ich für ein klassisches Familienleben nicht gemacht bin." Einen ganz anderen Lebensweg hat sein Bruder eingeschlagen: Der ist Arzt, verheiratet und Vater von drei Kindern. Einen Tausch würde Philipp aber trotzdem ablehnen.

"Ich möchte nicht mit ihm tauschen, in seinem Leben wäre ich heillos verloren", sagt der Schauspieler im Gespräch. Stattdessen findet er sein Zugehörigkeitsgefühl woanders: "Meine Band, meine Kollegen – das ist für mich Familie", so Philipp. Der Österreicher ist auf der Bühne ebenso zuhause wie vor der Kamera und hat sich in beiden Bereichen einen Namen gemacht. In seiner Wahlheimat Deutschland ist er einem breiten Publikum vor allem durch Theaterproduktionen und Filmrollen bekannt.

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Getty Images Philipp Hochmair bei der Magnum-Afterparty im Palais Stephanie in Cannes, 2026

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Getty Images Philipp Hochmair, Schauspieler

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Getty Images Philipp Hochmair, Schauspieler