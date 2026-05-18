Philipp Hochmair genießt Cannes-Auftritt in Begleitung

Schauspieler Philipp Hochmair (52) hat bei den Filmfestspielen in Cannes für Aufsehen gesorgt – und das nicht etwa wegen seines Auftritts auf dem roten Teppich, wie Oe24 jetzt berichtet. Der 52-Jährige wurde abseits des Blitzlichtgewitters in einer Seitengasse der berühmten Croisette in vertrauter Begleitung gesichtet. Bei der geheimnisvollen Frau soll es sich um niemand Geringeren als Designerin Carolin Sinemus handeln. Die beiden sollen sehr vertraut gewirkt haben und befeuern damit die aktuellen Spekulationen um eine mögliche Beziehung weiter.

Bislang halten sich Philipp und Carolin mit gemeinsamen Auftritten oder offiziellen Fotos eher zurück und meiden konsequent die große öffentliche Bühne. Dennoch berichten Insider laut Oe24, dass zwischen den beiden eine spürbare Nähe bestehe, die über eine reine Bekanntschaft hinausgehen könnte. Entsprechend wird nun auch darüber spekuliert, ob das Duo eine mögliche Beziehung schon bald offiziell machen wird. Ob und wann es tatsächlich so weit kommt, bleibt allerdings weiterhin offen.

Bereits zuvor war die Salzburgerin in Philipps Nähe aufgefallen: Auch beim Wiener Opernball sollen die beiden gemeinsam erschienen sein. Doch statt eines gemeinsamen Auftritts teilte der Schauspieler später ein Foto mit seinem Kollegen Andreas Guenther auf Instagram. "Jetzt ist es raus! Großer Liebes-Auftritt am Wiener Opernball", schrieb er augenzwinkernd dazu und befeuerte damit die Gerüchteküche rund um sein Privatleben einmal mehr. Ob Carolin also tatsächlich eine besondere Rolle im Leben des Schauspielers spielt, bleibt weiterhin offen.

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Getty Images Philipp Hochmair bei der Magnum-Afterparty im Palais Stephanie in Cannes, 2026

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Instagram / philipphochmair Philipp Hochmair und Andreas Guenther, 68. Wiener Opernball im Februar 2026

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Getty Images Carolin Sinemus, Premiere von "Jedermann" im Jahr 2024

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