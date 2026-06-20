Paul Rudd fühlt sich wie ein Kind am Set von "Avengers 5"

Am Set von Avengers: Doomsday treffen die größten Superhelden des Marvel Cinematic Universe aufeinander – und das lässt selbst einen erfahrenen Darsteller wie Paul Rudd (57) staunen. Der Schauspieler, der seit Jahren als Ant-Man zum MCU gehört, hat sich jetzt in einem Interview mit Variety erstmals über die Dreharbeiten zum kommenden Blockbuster geäußert. Dabei beschrieb er die Erfahrung, mit so vielen Hollywoodstars in ihren Superheldenkostümen am Set zu stehen, als geradezu surreal – und zutiefst berührend.

"Da fühlt man sich wie ein Kind. Wenn ich mich umschaue und all diese Schauspieler in ihren Superheldenkostümen sehe, hat das einfach etwas Cooles an sich", schwärmte er. Besonders ein Anblick habe ihn beeindruckt: "Wenn man Chris Hemsworth sieht, wie er als Thor verkleidet herumläuft – oder eigentlich jeden von ihnen –, denkt man sich: Wow, das ist der Wahnsinn." Ihm sei dabei immer wieder bewusst geworden, wie viele Kinder komplett ausflippen würden, wenn sie diese Anblicke live erleben könnten.

Paul gehört seit 2015 mit seiner Rolle als Ant-Man zum MCU. Der Schauspieler feierte seinen Durchbruch jedoch bereits in den 1990er Jahren und wurde einem breiten Publikum unter anderem durch Filme wie "Clueless" und später die Komödienreihe rund um Judd Apatow (58) bekannt. Mit seinen Ant-Man-Solofilmen sowie seinen Auftritten in den großen Avengers-Abenteuern hat er sich fest in der Marvel-Familie etabliert. "Avengers: Doomsday" wird das bislang größte Ensemble des Franchises vereinen und startet am 16. Dezember 2026 in den deutschen Kinos.

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Getty Images Bei der New Yorker Vorführung von "Power Ballad" im Regal Times Square

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Instagram / robertdowneyjr Der Cast von "Avengers: Doomsday" am Set

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ActionPress/SIPA PRESS Chris Hemsworth als Thor in "Thor: The Dark Kingdom"

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