Fans fürchten einen Spoiler im "Avengers: Doomsday"-Trailer

Der neue Trailer zu Avengers: Doomsday hat unter Marvel-Fans gemischte Gefühle ausgelöst. Einerseits feiern viele die lang ersehnte erste Vorschau auf Robert Downey Jr. (61) als Bösewicht Doctor Doom – ein Moment, auf den die Community seit Monaten hingefiebert hat. Andererseits macht sich auf Social Media zunehmend Unmut breit. Einem Bericht von kino.de zufolge ist ein großer Teil der Fans überzeugt, dass der Trailer das Ende des Films bereits vorwegnimmt – und das satte fünf Monate vor dem deutschen Kinostart am 16. Dezember. "Avengers: Doomsday" ist einer der mit Spannung erwarteten Kinostarts des Jahres – unter anderem, weil erstmals X-Men, Avengers und andere Marvel-Teams gemeinsam auf der Leinwand zu sehen sein sollen.

Besonders eine Szene sorgt laut kino.de für Aufregung: In ihr ist zu sehen, wie Johnny Storm eine verletzte Sue Storm trägt, während beide von hellem Licht umhüllt werden. Ein Fan bearbeitete genau diese Aufnahme, dunkelte sie ab und veröffentlichte das Ergebnis auf Social Media. Dabei wurden im Hintergrund offenbar Trümmer einer Explosion sichtbar – und die Spekulationen ließen nicht lange auf sich warten. Viele Fans vermuten nun, dass es sich dabei um die finale Szene des Films handeln könnte.

Der Vergleich, der bei den Fans die Alarmglocken schrillen lässt, ist kino.de zufolge der zu einer Avengers-Comicreihe von Jonathan Hickman. In dieser entscheiden sich die Helden dafür, ihre eigene Zeitlinie – Erde-616, Marvels Hauptzeitlinie – zu zerstören, anstatt ein anderes Universum im Multiversum auszulöschen. Sollte "Avengers: Doomsday" dieses Ende tatsächlich aufgreifen, würden damit sämtliche Charaktere und Handlungsstränge, die das Marvel Cinematic Universe über Jahre hinweg aufgebaut hat, wegfallen. Andere Fans sehen darin allerdings auch die Chance auf einen kompletten Neustart mit neuen Helden und frischen Geschichten.

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Getty Images Panel der Marvel Studios für "Avengers: Doomsday" 2024 in San Diego

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Getty Images Robert Downey Junior auf der Comic-Con 2024 in San Diego

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Getty Images Robert Downey Jr. und Chris Evans, April 2026