Der erste lange Trailer zu "Avengers 5: Doomsday" ist da

Marvel hat nun den ersten langen Trailer zu "Avengers: Doomsday" veröffentlicht und gewährt Fans einen ausführlichen Blick auf das kommende MCU-Megaevent. Im Mittelpunkt steht Robert Downey Jr. in seiner neuen Rolle als Doctor Doom, der offenbar zum mächtigsten Gegner der Avengers wird. Vor allem eine Szene zwischen Doctor Doom und Chris Hemsworths (42) Thor sorgt für Aufsehen: Der Bösewicht wehrt Thors legendäre Waffe Sturmbrecher scheinbar mühelos ab. Außerdem zeigt der neue Trailer auf YouTube die überraschende Rückkehr von Chris Evans (45) als Steve Rogers alias Captain America, der nach seinem Abschied in "Avengers: Endgame" erstmals wieder im MCU zu sehen ist.

Der Film soll die verschiedenen Welten des Marvel-Universums zusammenführen: Neben den bekannten Avengers treten auch die Fantastic Four, die New Avengers sowie mehrere Figuren aus den früheren X-Men-Filmen auf. Mit dabei sind unter anderem Professor X, Magneto, Mystique, Beast und Gambit. Im Zentrum steht offenbar eine gewaltige Multiversumskrise, bei der Doctor Doom die verschiedenen Heldenteams gegeneinander ausspielen könnte. Patrick Stewart (86) als Professor Xavier warnt im Trailer: "Da kommt etwas, das wir vielleicht nicht aufhalten können." Thor macht die Situation noch dramatischer: "Wir werden ein Wunder brauchen."

Für zusätzliche Vorfreude sorgte zuletzt auch das erste offizielle Artwork zu "Avengers: Doomsday", das Marvel-Chef Kevin Feige (53) kürzlich auf der Shanghai Expo enthüllte. Darauf sind erstmals die Avengers, die New Avengers, die X-Men und die Fantastic Four gemeinsam zu sehen. Kevin kündigte außerdem an, dass zwischen 60 und 100 bedeutende Marvel-Charaktere im Film auftauchen könnten. Bis zum Kinostart müssen sich die Fans allerdings noch gedulden: "Avengers: Doomsday" läuft am 16. Dezember 2026 in den deutschen Kinos an und soll den Weg für "Avengers: Secret Wars" bereiten.

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ActionPress/Everett Collection Chris Hemsworth als Thor in "The Avengers"

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Getty Images Panel der Marvel Studios für "Avengers: Doomsday" 2024 in San Diego

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Instagram / robertdowneyjr Der Cast von "Avengers: Doomsday" am Set