Wow: So hoch soll Robert Downey Juniors Marvel-Gage sein

Schwindelerregende Summen: Für seine Rückkehr ins Marvel-Universum soll Robert Downey Jr. (61) eine astronomische Gage kassieren. Laut Brancheninsidern, die gegenüber Page Six Hollywood ausgepackt haben, erhält der Schauspieler satte 100 Millionen Dollar für seine Auftritte in gleich zwei neuen Avengers-Filmen. Damit ist er mit Abstand der bestbezahlte Star im Ensemble von "Avengers: Doomsday" und dessen Fortsetzung "Avengers: Secret Wars". Robert kehrt dabei in einer neuen Rolle zurück – nicht mehr als Iron Man, sondern als Bösewicht Doctor Doom.

Hinter Robert folgen zwei weitere Stars mit ebenfalls beeindruckenden Gagen: Chris Hemsworth (42), der als Thor zu sehen sein wird, und Chris Evans (45), der als Captain America zurückkehrt, sollen für die beiden Filme jeweils rund 40 Millionen Dollar erhalten. Zusammengerechnet streichen die drei Hauptdarsteller allein 180 Millionen Dollar ein – das entspricht rund 30 Prozent des Gesamtbudgets beider Produktionen. Das Gesamtbudget von "Avengers: Doomsday" und "Avengers: Secret Wars" soll bei 600 Millionen Dollar liegen.

Das Marvel-Universum steht vor einem großen Comeback. "Avengers: Doomsday" feierte auf der Comic-Con 2026 in San Diego Ende Juli seinen Trailer-Auftritt und sorgte dort für großes Aufsehen. Der Kinostart ist für den 16. Dezember 2026 geplant, "Avengers: Secret Wars" folgt im nächsten Jahr. Zuletzt hatte Disney für "Avengers: Infinity War" und "Avengers: Endgame" zusammen rund 1,3 Milliarden US-Dollar an Produktionskosten investiert – ein Budget, das die neuen Teile laut Berichten noch übertreffen sollen.

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Getty Images Filmstar Robert Downey Jr.

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Getty Images Chris Hemsworth und Chris Evans

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Getty Images Panel der Marvel Studios für "Avengers: Doomsday" 2024 in San Diego

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