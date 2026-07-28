"Avengers: Doomsday" lässt Fans auf die Scarlet Witch hoffen

Auf der San Diego Comic Con in Kalifornien hat Marvel jetzt für mächtig Gesprächsstoff gesorgt: Zwischen den bereits bekannten Kostümen von Thor, Cyclops und Yelena tauchten plötzlich drei rätselhafte Gewänder aus dem kommenden Blockbuster "Avengers: Doomsday" auf. Auf den Schildern neben den Exponaten sind sie als Latverian Witches bezeichnet – Hexen aus der Heimat von Doctor Doom. Die Roben in kräftigem Grün, Lila und Orange verhüllen die Träger komplett und ließen vor Ort und im Netz sofort die Fantasie der Fans explodieren, wie unter anderem das Portal IGN berichtet. Denn wer genau unter den Kapuzen steckt, verriet Marvel auf der Convention nicht.

Schnell verlagerten sich die Diskussionen ins Netz, vor allem auf Reddit wird inzwischen jede Naht der Kostüme analysiert. Für das grüne Outfit bringen User vor allem Sylvie aus der Serie "Loki" ins Spiel, außerdem wird Rio Vidal aus der Marvel-Serie "Agatha All Along" als Kandidatin genannt. Das orangefarbene Gewand wird von einigen mit der Ältesten aus "Doctor Strange" in Verbindung gebracht, andere tippen auf Lilia Calderu aus "Agatha All Along". Unter dem violetten Mantel vermuten viele dagegen Agatha Harkness persönlich, die in der kommenden Disney+-Serie im Zentrum steht. Alternativ kursiert immer wieder der Name Clea, die Zauberin, die in der Post-Credit-Szene von "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" erstmals im MCU aufgetaucht war. Ein User erinnert zudem daran, dass in "Agatha All Along" erklärt wurde, ein Hexenzirkel bestehe aus fünf Hexen mit unterschiedlichen Kräften – weshalb einige Fans nun mit zwei weiteren, noch geheimen Kostümen in Blau und Rot rechnen.

Vor allem die mögliche rote Robe lässt die Community träumen: Blau wird von vielen mit Wiccan in Verbindung gebracht, Rot dagegen fast automatisch mit Wanda Maximoff alias Scarlet Witch. Auf Reddit ist immer wieder zu lesen, dass eine Rückkehr von Wanda im Rahmen von "Avengers: Doomsday" für viele Marvel-Fans ein absolutes Highlight wäre, nachdem die mächtige Magierin in "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" ihr bislang letztes großes Kapitel bekommen hatte. Wanda gehört seit Jahren zu den emotional stärksten Figuren des MCU, ihre tragische Liebesgeschichte mit Vision und die Folgen von "WandaVision" beschäftigen Fans bis heute. Ob sie wirklich als Teil eines neuen Hexenzirkels rund um Doctor Doom zurückkehrt, wird Marvel allerdings wohl erst zum Kinostart von "Avengers: Doomsday" Mitte Dezember 2026 verraten – bis dahin bleibt den Anhängern nur, Theorien zu posten und sich durch die bisherigen Auftritte ihrer liebgewonnenen Heldin auf Disney+ zu klicken.

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Landmark Media Press and Picture / ActionPress Elizabeth Olsen als Wanda in der Marvel-Serie "WandaVision"

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Getty Images Stars und Macher von Marvel Studios mit Kevin Feige beim Panel auf der San Diego Comic-Con 2026

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Landmark Media Press and Picture / ActionPress Elizabeth Olsen als Wanda Maximoff in "WandaVision"