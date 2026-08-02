Endlich: Marvel lüftet das düstere Geheimnis um Doctor Doom

Bei der San Diego Comic-Con hat Marvel einen ersten großen Blick auf Avengers: Doomsday gewährt und dafür zahlreiche Stars auf die Bühne geholt. Robert Downey Junior (61) präsentierte sich dort als Doctor Doom und feierte damit seine erste große MCU-Rückkehr seit "Avengers: Endgame". Auch Chris Evans (45) war dabei und stand wieder im Zeichen von Steve Rogers auf der Bühne. Neben den Russo-Brüdern Joe (55) und Anthony (56) zeigten sich außerdem Paul Rudd (57), Pedro Pascal (51) und Vanessa Kirby (38). Wie Entertainment Weekly berichtet, wurde den Fans exklusives Filmmaterial gezeigt, das die düstere Vorgeschichte von Doctor Doom enthüllte und den Kinostart am 18. Dezember weiter anheizte.

Im gezeigten Material wurde bestätigt, dass Doctor Doom aus dem "Fantastic Four"-Universum Earth-828 stammt und nicht aus der Hauptwelt des Marvel Cinematic Universe. Der Bösewicht soll dort nicht nur zu den klügsten Männern überhaupt zählen, sondern auch eine Armee von Sentinels befehligen. In einer Szene stellt er sich auf dem Schlachtfeld sogar Thor entgegen. Besonders emotional wurde es durch Sue Storms (Vanessa Kirby) Einordnung seiner Vergangenheit. Laut dem Portal sagt sie über ihn: "Er ist immer der klügste Mann in jeder Welt... früher war er anders. Er war freundlich, er war fürsorglich... Alles, was er liebte, wurde ihm genommen... Ich wusste, dass er verloren war, aber ich habe nicht erkannt, dass er zerbrochen war." Ein erster längerer Trailer ist seit Kurzem im Netz abrufbar.

Der Auftritt wurde auch durch viele weitere Marvel-Gesichter zu einem Mega-Moment. Neben Pedro Pascal und Vanessa Kirby kamen mit Anthony Mackie (47), Letitia Wright (32), Winston Duke und der offiziell bestätigten Rückkehrerin Hayley Atwell (44) noch mehr bekannte Namen dazu. Auch Stars aus "Thunderbolts" wie David Harbour (51), Hannah John-Kamen und Lewis Pullman (33) standen auf der Bühne. Für zusätzliche Nostalgie sorgten James Marsden (52), Rebecca Romijn (53) und Kelsey Grammer (71), die den ersten großen Crossover-Moment der klassischen X-Men-Welt mit den Avengers mitfeierten. Anthony Russo kündigte zum Abschied an: "Wir haben noch Arbeit vor uns, um euch den bestmöglichen Weltuntergang zu liefern, also machen wir uns jetzt wieder an die Arbeit."

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Getty Images Robert Downey Jr., Marvel-Star

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Getty Images Robert Downey Jr., Pedro Pascal und Chris Evans auf der Marvel Studios Präsentation bei der Comic-Con in San Diego 2026

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Getty Images Marvel-Stars auf der Bühne beim Marvel Studios Panel auf der Comig-Con 2026 in San Diego