Marvel-Fans sind enttäuscht vom neuen "Avengers 5"-Trailer

Auf der CinemaCon in Las Vegas hat Marvel endlich einen längeren Trailer zu "Avengers: Doomsday" gezeigt – und der hat es in sich. Zu sehen ist darin Robert Downey Junior (61) als Bösewicht Doctor Doom, in grüne Gewänder gehüllt und hinter einer Metallmaske verborgen, der sich anschickt, einen Angriff über das Multiversum zu starten. Laut einer Beschreibung des Portals SlashScreen stoppt er in einer spektakulären Szene sogar Thors Hammer Mjölnir mit bloßer Hand in der Luft. Außerdem trifft Florence Pugh (30) auf sich selbst: Mystique verwandelt sich in Yelena Belova, was zu einem surrealen Duell führt. Und auch Chris Hemsworths (42) Thor ist mit dabei und warnt seine Mitstreiter: "Wenn ihr zurückkommt, werdet ihr als Brüder und Schwestern zurückkehren. Merkt euch meine Worte: Wir werden ein Wunder brauchen." Das große Finale liefert Chris Evans (44) als Steve Rogers, der erneut beweist, Mjölnir heben zu können – eine Szene, die an seinen legendären Moment in "Avengers: Endgame" erinnert.

Das Problem: Der Trailer wurde bislang ausschließlich dem Publikum der CinemaCon gezeigt und nicht im Netz veröffentlicht. Fans, die den Clip nicht live erleben konnten, sind deshalb alles andere als begeistert. Auf X machen sie ihrem Frust Luft: "Veröffentlicht es online, ihr Feiglinge!" Ein anderer kommentierte: "Das ist kein Marketing mehr. Das ist psychologische Folter. Man zeigt das beeindruckendste Line-up seit 'Endgame' einer Gruppe von Kinobetreibern und lässt den Rest der Welt mit einer Einkaufsliste zurück, während alle nur zwei Standbilder anstarren."

Wann der Trailer offiziell online erscheint, ist noch unklar. Spekuliert wird, dass er möglicherweise ab dem 20. Mai 2026 vor der Disney-Produktion "The Mandalorian & Grogu" zu sehen sein könnte – oder alternativ erst ab dem 30. Juli 2026 mit dem Start von "Spider-Man: Brand New Day". "Avengers: Doomsday" selbst läuft wohl ab Dezember 2026 in den Kinos – mit Robert Downey Junior in einer neuen Rolle. Der Schauspieler war zuletzt 2019 als Tony Stark alias Iron Man auf der großen Leinwand zu sehen, bevor sein Charakter in "Avengers: Endgame" starb.

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Getty Images Die Stars von "Avengers: Endgame" vor dem TCL Chinese Theatre in Hollywood

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Getty Images Chris Hemsworth, Schauspieler, Januar 2026

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Getty Images Robert Downey Junior, 2025