Darum lehnte Marvel-Star Carrie Coon "Avengers"-Rückkehr ab

Carrie Coon (45) gehörte 2018 in "Avengers: Infinity War" zur Besetzung des Marvel Cinematic Universe – doch im Nachfolger "Avengers: Endgame" war die Schauspielerin plötzlich nicht mehr dabei. Obwohl ihr Charakter Proxima Midnight, eine Handlangerin des Oberschurken Thanos (gespielt von Josh Brolin, 58), auch im zweiten Teil auftaucht, übernahm Carrie die Rolle nicht erneut. Jetzt hat ihr Ehemann, der Schauspieler und Dramatiker Tracy Letts (verheiratet seit 2013), im Podcast "The Big Picture" (via Variety) enthüllt, warum es dazu kam.

Laut Tracy habe Marvel seine Frau für den zweiten Teil wieder angefragt. Carrie habe daraufhin mehr Geld gefordert – mit dem Hinweis, dass "Infinity War" der bis dahin erfolgreichste Marvel-Film überhaupt gewesen sei. Doch das Studio lehnte ab. "Wir werden dir nicht mehr Geld zahlen", soll Marvel geantwortet haben. Als Carrie daraufhin signalisierte, dass sie unter diesen Umständen wohl nicht mitmachen werde, habe Marvel ihr entgegnet: "Du solltest dich glücklich schätzen, Teil des Marvel-Universums zu sein." Daraufhin sagte sie die Rückkehr ab. Tracy ergänzte, dass er und seine Frau "Avengers: Endgame" bis heute nicht gesehen hätten und seitdem auch um die anderen Marvel-Produktionen einen großen Bogen machten.

Carrie Coon ist vor allem für ihre Arbeit in Serienproduktionen bekannt. So war sie in Serien wie "The Leftovers" und der mit sieben Emmy-Nominierungen geehrten Produktion "The Gilded Age" zu sehen, zuletzt auch in der dritten Staffel von The White Lotus. Ihre Rolle als Proxima Midnight in "Infinity War" hatte sie ursprünglich über ein Voiceover-Casting erhalten. Damals erklärte sie gegenüber Entertainment Weekly: "Es begann als ein Voiceover-Casting. Sie suchten einfach nach einer Stimme für Proxima Midnight." Ergänzt wurde die Rolle durch Motion-Capture-Technik, was der Schauspielerin nach eigenen Angaben viel Spaß bereitete: "Ich war Sportlerin im College und es war eine sehr körperliche Arbeit, die mir großen Spaß gemacht hat."

Anzeige Anzeige

Getty Images Carrie Coon beim Tony-Awards-Nominierten-Event im Sofitel New York, 14. Mai 2026.

Anzeige Anzeige

Imago Tracy Letts und Carrie Coon bei den Film Independent Spirit Awards 2025 in Santa Monica.

Anzeige Anzeige

Imago Bei den 79. Tony Awards in New York: Carrie Coon auf dem roten Teppich.