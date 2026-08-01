Shang-Chi kehrt zurück: Marvel bestätigt einen neuen Film

Marvel-Fans dürfen sich freuen: Shang-Chi ist offiziell zurück im Marvel-Universum – und sein Comeback fällt gleich doppelt aus. Wie Regisseur Destin Daniel Cretton jetzt im Gespräch mit ScreenRant verrät, befindet sich "Shang-Chi 2" endlich in aktiver Entwicklung. Damit steht fest: Der von Simu Liu (37) gespielte Held wird "Avengers: Doomsday" überleben. Im ersten Trailer zum Mega-Event ist Shang-Chi bereits in einem spektakulären Duell mit Gambit, gespielt von Channing Tatum (46), zu sehen – Szenen, die die Community im Netz bereits jetzt feiern und die Vorfreude auf seine Zukunft im MCU anheizen.

Mit der Bestätigung von Destin Daniel Cretton ist klar: Die Fortsetzung zu "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" ist nicht nur eine grobe Idee mehr, sondern wird konkret vorbereitet. Der Filmemacher, der schon beim ersten Teil für die Regie verantwortlich war, gilt als Garant für temporeiche Action und eindrucksvolle Kampfchoreografien – ein wichtiger Grund, warum Shang-Chi trotz einer fünfjährigen Pause ohne eigenen Auftritt im MCU so beliebt geblieben ist. Der Hype bekam neuen Schub, als Fans nach dem "Avengers: Doomsday"-Trailer auf Reddit und anderen Plattformen begeistert über den Auftritt des Martial-Arts-Helden diskutierten und sich fragten, warum sie so lange auf ein Wiedersehen warten mussten.

Ganz schnell wird es allerdings nicht gehen: "Shang-Chi 2" soll frühestens 2028 in die Kinos kommen, während der Regisseur schon vorher mit "Spider-Man: Brand New Day", der jetzt am 29. Juli startet, seine nächste Marvel-Arbeit abliefert. "Avengers: Doomsday" lässt jedoch mit dem Kinostart am 16. Dezember nicht mehr so lange auf sich warten. Der vor Kurzem veröffentlichte Trailer machte derweil klar, wie groß Marvel diesmal denkt. Angedeutet wird, dass "Doomsday" ein komplettes Marvel-Treffen werden soll. Avengers, Fantastic Four, New Avengers und bekannte Gesichter aus den alten X-Men-Filmen wurden zusammengeworfen.

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Imago Szene aus dem Film "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", 2021

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Instagram / destindaniel Destin Daniel Cretton und Tom Holland zum Abschluss der Dreharbeiten zu "Spider-Man: Brand New Day"

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Getty Images Panel der Marvel Studios für "Avengers: Doomsday" 2024 in San Diego