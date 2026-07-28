Comic-Con-Moment entfacht Deadpool-Gerüchte neu

Beim Marvel-Panel auf der diesjährigen Comic Con in San Diego versammelten sich die Stars von "Avengers 5: Doomsday" auf der Bühne – und sorgten für einen riesigen Fanauflauf. Neben dem Regisseur-Duo Anthony (47) und Joe Russo (55) standen unter anderem Robert Downey Jr., Chris Evans (45), Pedro Pascal (51), Paul Rudd (57), Anthony Mackie und viele weitere bekannte Gesichter vor dem begeisterten Publikum. Doch der vielleicht unvergesslichste Moment des Abends kam aus dem Zuschauerraum: Plötzlich meldete sich ein vermeintlicher Cosplayer in einem grau-schwarzen Deadpool-Kostüm zu Wort – und entpuppte sich als niemand Geringeren als Ryan Reynolds (49), der sich dem staunenden Publikum als Hardcore-Fan namens Ricky vorstellte.

Mit gewohnt frechem Mundwerk löcherte Ryan den Cast und die Regisseure mit Fragen. Besonders Paul Rudd, der im Film Ant-Man spielt, bekam ein paar Sticheleien ab. Dann fragte er: "Das scheint mir eine furchtbar teure Art zu sein, einen Film anzukündigen. Wann fangt ihr mit den Dreharbeiten an?" Robert Downey Jr., der in "Avengers 5: Doomsday" den Oberschurken Doctor Doom verkörpert, konterte prompt: "Der Film ist schon im Kasten, Kumpel. Schau dich mal um. Hast du dir den Kopf gestoßen?" Ein enttäuschter Ryan hakte nach möglichen Nachdrehs und "Ergänzungen in letzter Minute" – und schürte damit Gerüchte um einen möglichen Deadpool-Auftritt im Film. Anthony Russo (56) warf zumindest noch ein vielsagendes "Wir arbeiten so lange am Film, bis sie ihn uns aus den Händen reißen" ein, bevor Ryan mit einem Mic-Drop die Fragerunde verließ, wie Filmstarts berichtet. Ob Deadpool tatsächlich in dem Blockbuster auftaucht, bleibt damit offen. Die Antwort gibt es ab dem 16. Dezember 2026, wenn der Film in den deutschen Kinos startet.

Ryan ist seit Jahren als Wade Wilson alias Deadpool bekannt und hat die Figur mit seinen Filmen "Deadpool", "Deadpool 2" und zuletzt "Deadpool & Wolverine" zu einem der beliebtesten Marvel-Charaktere gemacht. Für Fans könnte der grau-schwarze Anzug, den der Schauspieler bei seinem Auftritt in San Diego trug, übrigens ein kleiner Hinweis sein: Es handelt sich um den sogenannten X-Force-Anzug der Figur. Ryan selbst hat zuletzt angedeutet, dass er Deadpool in Zukunft eher als Teil einer Gruppe sehen würde, als ihn wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Privat ist der Schauspieler seit 2012 mit Schauspielerin Blake Lively (38) verheiratet und Vater von vier Kindern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryan Reynolds bei Disneys Emmy Season Toast to TV in West Hollywood, April 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryan Reynolds im Deadpool-Cosplay spricht bei der Marvel Studios Hall H Präsentation auf der San Diego Comic-Con 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Cast von "Anvengers: Infinity War" bei der Weltpremiere des Films in Hollywood im April 2018