UK-Reise: Besucht Prinz Harry erstmals Dianas Grab mit Kids?

Prinz Harry (41) und seine Frau Herzogin Meghan (44) planen im Juli eine Reise nach Großbritannien – und bringen laut Daily Mail ihre beiden Kinder Prinz Archie und Prinzessin Lilibet mit. Der Anlass ist die Bekanntmachung der Invictus Games, die 2027 in Birmingham stattfinden sollen. Doch die Reise könnte auch einen zutiefst persönlichen Moment beinhalten: Möglicherweise besucht die Familie das Anwesen Althorp in der Grafschaft Northamptonshire – jenes Kindheitsanwesen von Prinzessin Diana (†36), auf dem sich auch ihr Grab befindet.

Ein konkreter Hinweis darauf spricht dafür: Althorp wird laut Daily Mail für zwei Tage für die Öffentlichkeit geschlossen, während Harry und Meghan in Großbritannien sind. Das Anwesen, das von Dianas Bruder Earl Spencer geleitet wird, ist im Jahr nur in den Monaten Juli und August für Besucher zugänglich. "Das ist äußerst ungewöhnlich", sagt eine mit dem Anwesen vertraute Quelle gegenüber Daily Mail. "Wenn das Haus für Besucher geöffnet ist, wird es normalerweise nicht geschlossen." Für Archie und Lilibet wäre es der erste Besuch am Grab ihrer Großmutter. Diana ist auf einer Insel in einem Ziersee im Garten von Althorp begraben.

Prinz Harry hat bereits eine enge Verbindung zu diesem Ort. Im Jahr 2022 reiste er zum 25. Todestag seiner Mutter mit Herzogin Meghan nach Althorp und ruderte sie mit einem Boot zur Insel. In seinen Memoiren "Spare" schilderte er diesen Besuch als zutiefst bewegenden Moment. Auch emotional hatte der Tod seiner Mutter bleibende Spuren hinterlassen: Bei einer Veranstaltung in Melbourne gestand Harry einmal, dass er nach ihrem Tod als Zwölfjähriger zunächst keine royale Rolle mehr annehmen wollte – er habe jahrelang "den Kopf in den Sand gesteckt". Dianas Grab auf Althorp zu besuchen bedeutet für ihn bis heute offenbar mehr als nur ein stilles Gedenken.

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Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei einem Termin in Melbourne

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Instagram / meghan Prinz Harry, Prinzessin Lilibet, Herzogin Meghan und Prinz Archie

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Getty Images Prinzessin Diana und ihr Sohn Prinz Harry, im Jahr 1995