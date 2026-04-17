Dianas Tod: Prinz Harry zweifelte als Kind an royaler Rolle

Prinz Harry (41) hat beim InterEdge Summit in Melbourne erschütternde Worte über den Tod seiner Mutter Prinzessin Diana (†36) gefunden. Bei der Veranstaltung für Wirtschaftsführer sprach er offen darüber, wie der Verlust seiner Mutter kurz vor seinem 13. Geburtstag seinen Blick auf das Leben als Royal für immer verändert hat. In einem Gespräch mit dem australischen Wirtschaftsführer und Ex-Politiker Brendan Nelson gestand er laut Daily Mail: "Nach dem Tod meiner Mutter kurz vor meinem 13. Geburtstag dachte ich: 'Ich will diesen Job nicht. Ich will diese Rolle nicht – wohin das auch führt, ich will das nicht.'" Und weiter: "Es hat meine Mutter umgebracht, und ich war sehr dagegen, und ich habe jahrelang den Kopf in den Sand gesteckt."

Trotz seiner anfänglichen Ablehnung fand Harry schließlich einen neuen Zugang zu seiner Rolle. "Irgendwann wurde mir klar: Warte mal, wenn jemand anderes in dieser Position wäre – wie würde der diese Plattform, diese Möglichkeiten und die dazugehörigen Ressourcen nutzen, um in der Welt etwas zu bewirken?", erklärte er beim Summit. Dann sinnierte er weiter: "Und: Was würde meine Mutter wollen, dass ich tue? Das hat meine eigene Perspektive wirklich verändert."

Beim Besuch im Royal Children's Hospital in Melbourne ließ sich Harry offenbar ebenfalls von den Spuren seiner Mutter leiten. Schon Diana hatte die angesehene Kinderklinik während einer Australien-Reise im Jahr 1985 besucht. Damals war sie gemeinsam mit Charles als junge Mutter dort – und nun schloss sich für Harry gewissermaßen der Kreis. Die Begegnungen mit den kleinen Patienten und deren Familien wirkten fast wie eine Hommage an Diana, deren herzlicher Umgang mit Kindern unvergessen bleibt. Für Harry ist es eine Herzensangelegenheit, das soziale Engagement seiner Mutter fortzuführen. Wie er bereits 2022 gegenüber People sagte: "Ich ehre meine Mutter in allem, was ich tue. Ich bin der Sohn meiner Mutter." Die Erinnerung an Diana und ihr Wirken scheint sein Handeln bis heute zu prägen.

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Collage: Getty Images, Getty Images Prinzessin Diana und Prinz Harry Collage

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Getty Images Prinzessin Diana und Prinz Harry im August 1995

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Getty Images Prinz Harry steht am Pool of Reflection des Australian War Memorial in Canberra

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