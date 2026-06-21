Kostenpflichtige Clips: Lee macht Profit mit Katie-Price-Ehe

Katie Price (48) ist seit Januar mit Lee Andrews verheiratet – und ihr frisch gebackener Ehemann scheint die neue Bekanntheit bereits für sich zu nutzen. Wie der Mirror berichtet, ist der 43-Jährige nun auf der Plattform Cameo aktiv, auf der Prominente personalisierte Videobotschaften anbieten. Für einen solchen Clip verlangt Lee knapp 17 britische Pfund. In einem seiner ersten Videos gratuliert er einer Frau namens Donna, Spitzname Wolfie, zum Geburtstag – und betont dabei ausdrücklich, dass die Glückwünsche auch von Katie kämen: "Von all deinen Freunden und besonders von Megan und mir und Katie möchten wir dir ein ganz, ganz herzliches Happy Birthday wünschen", sagt er in dem Clip.

Dass er auf der Plattform aktiv ist, scheint für Lee selbst noch Neuland zu sein. "Ich mache normalerweise keine Cameos, also weiß ich nicht genau, wie es funktioniert, aber ich mache es gerne", erklärt er in dem Video. Dennoch nutzt er die Bühne offen und spielt damit auf seinen neuen Status als Ehemann der ehemaligen Glamour-Model-Ikone an. Die Meldung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Lees Ruf bereits durch andere Berichte belastet ist: So soll er mit KI-generierten Inhalten eine falsche Identität als gut vernetzter Geschäftsmann aufgebaut haben. Außerdem berichteten Medien, er sei in Dubai wegen angeblicher Betrugsvorwürfe rund um unbezahlte Rechnungen kurzzeitig inhaftiert worden.

Katie selbst hat in der Vergangenheit kein Blatt vor den Mund genommen, wenn es darum ging, Ex-Partner zu kritisieren, die ihren Namen für die eigene Karriere nutzten. Gegenüber The Sun erklärte sie bereits 2019: "Ich wollte diesen Test machen... an meinen Exes: Wer waren sie, bevor sie mich kennenlernten und was haben sie gemacht – und was hat sich seitdem verändert. Sie sind zu Mr. Prices geworden, versuchen berühmt zu sein." Gleichzeitig machte Katie klar, dass sie aus vergangenen Erfahrungen gelernt habe und Lee kein Geld geben werde: "Ich habe Lee klargemacht, ich werde ihm niemals Geld geben, ich werde niemals einem Mann Geld geben", sagte sie gegenüber The Sun. Die beiden hatten im Januar in Dubai geheiratet – ohne enge Freunde oder Familie vorab zu informieren. Stattdessen teilte Katie die Neuigkeit über die sozialen Medien.

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026

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Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews, Ehemann von Katie Price

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price mit ihrem Ehemann Lee, Februar 2026