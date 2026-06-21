Laut Insider: Trifft König Charles Meghan und die Kinder?

Prinz Harry (41) plant, im Juli mit seiner gesamten Familie in die Heimat zu reisen – und das zum ersten Mal seit vier Jahren. Mit dabei: Herzogin Meghan (44) sowie die gemeinsamen Kinder Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5). Anlass des Besuchs ist eine sogenannte "Year to Go"-Woche vom 10. bis 17. Juli, die auf die Invictus Games 2027 in Birmingham einstimmen soll. Nun stellt sich die Frage, ob es dabei auch zu einem privaten Familientreffen mit König Charles (77) kommt. Laut Insidern, die mit Page Six sprachen, steht die Antwort eigentlich fest: Der König hält die Tür offen – auch für Meghan.

Royalbiograf und Familienfreund Hugo Vickers zeigte sich in diesem Zusammenhang eindeutig: "Ich bin sicher, dass er die Kinder sehen wird", betonte er und ergänzte: "Der König hat die Tür stets weit offen gelassen." Ein solches Treffen soll jedoch streng privat und ohne Fotografen stattfinden. Dass Charles die Zeit mit seinen Enkeln nutzen möchte, überrascht kaum: Archie, der im Februar sieben Jahre alt wurde, hat er bislang nur eine Handvoll Mal persönlich gesehen, die fünfjährige Lilibet sogar erst ein einziges Mal.

Vickers erklärte außerdem, dass es "die Dinge nur schlimmer machen würde", wenn Charles Meghan abweisen würde. Ein solches Signal könnte die ohnehin angespannte Beziehung zusätzlich belasten und die Hoffnungen auf eine Annäherung weiter erschweren. Auch der Terminkalender des Königs dürfte einem möglichen Treffen nicht zwingend im Wege stehen. Zwar unternimmt Charles traditionell um diese Jahreszeit seine jährliche Reise nach Edinburgh zur sogenannten Holyrood Week, doch diese findet in der Regel bereits Ende Juni bis Anfang Juli statt und wäre damit zeitlich vor den Invictus-Terminen im Juli abgeschlossen.

Der letzte gemeinsame Auftritt der Sussexes auf britischem Boden liegt bereits mehrere Jahre zurück: Beim Platinjubiläum von Queen Elizabeth II. (†96) im Sommer 2022 waren Harry und Meghan das letzte Mal als Familie vereint in Großbritannien. Damals brachten sie die kleine Lilibet mit, die ihren Namen nach dem Spitznamen der Königin trägt, und stellten sie ihrer Ururgroßmutter auf Schloss Windsor vor. Ein Wiedersehen mit Harrys älterem Bruder Prinz William (44) hingegen gilt beim bevorstehenden Besuch als unwahrscheinlich – die Entfremdung der beiden Brüder dauert bereits seit Jahren an.

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Getty Images Herzogin Meghan und König Charles, 2019

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Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihrer Familie

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John Phillips/Getty Images Prinz Harry und König Charles III. im April 2019

Getty Images König Charles, Prinz William und Prinz Harry 2017 in Vimy, Frankreich