Richard Hammond zeigt sich erstmals mit neuer Freundin

Richard Hammond (56) wurde jetzt erstmals gemeinsam mit seiner neuen Freundin fotografiert. Auf einem Foto, das Daily Mail vorliegt, wurden die beiden beim Spazierengehen in Abergavenny gesichtet, wo der frühere "Top Gear"-Star seit einiger Zeit lebt. Richard hatte seine neue Beziehung kürzlich öffentlich bestätigt und dabei seinen ruhigeren Alltag nach der Scheidung von Ehefrau Mindy Hammond beschrieben – ein Leben, das sich um Kochen, Laufen, Wandern und die walisische Landschaft dreht. In dem beschaulichen Marktort nahe der englischen Grenze hat der Moderator offenbar sein neues Zuhause gefunden.

Die beiden sind in der Gegend längst kein Geheimnis mehr. Laut Mitarbeitern des Lokals The Crown at Pantygelli, das das Paar als Stammkneipe nutzt, sind die zwei dort bereits rund zehn Mal aufgetaucht. "Er ist ein Einheimischer. Wir setzen ihn weg vom Eingang, damit ihn die Leute nicht sehen. Er will einfach in Ruhe sitzen und einen Burger genießen", erzählte ein Mitarbeiter gegenüber der Daily Mail. Auch aus dem Supermarkt kennen die Nachbarn Richard bereits – er gilt in Abergavenny inzwischen als "einer von uns". Zuhause erwartet ihn ein georgianisches Farmhaus mit sechs Schlafzimmern, einem Tennisplatz, einem Weinkeller und Stellplätzen für seine Sportwagenkollektion.

Richards Scheidung von Mindy war im Januar 2025 bekanntgegeben worden, nachdem die beiden 28 Jahre lang zusammen gewesen waren. Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter, Izzy und Willow. Trotz der Trennung sollen sie ein freundschaftliches Verhältnis pflegen – bei Willows Uni-Abschlussfeier in Gloucester traten Richard und Mindy noch gemeinsam auf. In ihrer gemeinsamen Erklärung zur Trennung hatten beide betont, sie würden "immer füreinander da sein" und seien "stolz auf die Familie, die wir aufgebaut haben". Bereits kurz nach der Trennung hatte Richard gegenüber der Daily Mail von einem "Jahr der Hölle" gesprochen und die Scheidung als "verheerend" bezeichnet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Richard Hammond im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Richard Hammond im Januar 2019

Anzeige Anzeige

Chris Jackson/Getty Images Richard Hammond mit seiner Frau Amanda Etheridge

Anzeige