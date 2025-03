Richard Hammond und James May besuchen "Top Gear"-Studio

Richard Hammond (55) und James May haben einen nostalgischen Ausflug in das ehemalige Studio von "Top Gear" gemacht – eine Rückkehr an einen Ort, den sie zehn Jahre zuvor verlassen hatten. Gemeinsam mit Jeremy Clarkson (64) hatten sie von 2002 bis 2015 die BBC-Motorsendung moderiert, bevor sie das Format nach einem Zwischenfall hinter den Kulissen verließen. Nun kehrten Richard und James im Rahmen von James' YouTube-Serie "Planet Gin" an ihren alten Arbeitsplatz im Dunsfold Aerodrome zurück. "Es fühlt sich an, als wäre es gestern gewesen, aber auch wie vor 100 Jahren", sagte Richard laut Daily Mail über den Besuch.

Nach ihrer "Top Gear"-Zeit starteten die drei Moderatoren gemeinsam die Show "The Grand Tour" bei Amazon Prime, die bis 2024 lief. Doch während ihrer Rückkehr in die ehemaligen "Top Gear"-Räumlichkeiten ließen Richard und James keinen Zweifel daran, wie seltsam der Ort nun auf sie wirkte. James sprach über den vertrauten, aber unangenehmen Geruch der Räume und beschrieb ihn als "fast traumatisierend". Die beiden erinnerten sich an die letzten Momente ihrer Arbeit dort, bevor sie das Studio damals nach einer finalen Studioaufnahme verließen. "Das letzte Mal, als ich hier war, bin ich nach der letzten Studioaufnahme gegangen. Ich saß in dem bronzenen Landrover. Und ich setzte mich auf und dachte, na ja, das war's", so Richard. Außerdem deuteten sie an, dass sie dort früher ein geheimes Spiel gespielt hatten, verrieten aber nicht, worum es dabei ging: "Ich weiß nicht, ob wir darüber reden dürfen", sagte James.

Beruflich hat sich viel bei dem Trio verändert. Jeremy hat mit seiner Serie "Clarkson's Farm" bei Prime Video neue Wege eingeschlagen, auch wenn das Farmleben nicht immer so ruhig zu laufen scheint wie gedacht. Denn kürzlich wurde er von Dieben ausspioniert. Währenddessen konzentriert Richard sich auf seine Autorestaurationsshow "Richard Hammond's Workshop". James wiederum ist mit Projekten wie "James May and the Dull Men" auf Discovery+ zu sehen. Trotz gelegentlicher Streitigkeiten scheinen die drei ihre gemeinsame Vergangenheit zu schätzen, auch wenn ihre Wege mittlerweile auseinandergegangen sind. "Wir sind einfach älter geworden", sagte James neulich über ihre Dynamik. Der Besuch der beiden Moderatoren am alten Set war daher ein Moment der Reflexion – über gemeinsame Erfolge, alte Erinnerungen und die Zeit, die seitdem vergangen ist.

Getty Images Richard Hammond im Januar 2019

Getty Images Richard Hammond, Jeremy Clarkson und James May proben für "Top Gear Live" im Ziggo Dome in Amsterdam

