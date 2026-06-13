Nach der Trennung: Richard Hammond bestätigt neue Beziehung

Richard Hammond (56) hat erstmals öffentlich bestätigt, dass er nach seiner Scheidung von Ehefrau Amanda Hammond eine neue Partnerin hat. Der bekannte TV-Moderator erwähnte seine Freundin in einer Kolumne für den Telegraph, in der er über seine Abendgewohnheiten sprach. "Manchmal bin ich allein, manchmal bin ich mit meiner Freundin zusammen, manchmal sind noch Freunde da. Ich bin mit einem ruhigen Abend vor dem Fernseher völlig zufrieden", schrieb er. Es ist das erste Mal, dass sich Richard öffentlich zu einer neuen Beziehung äußert.

Die Trennung von Amanda, mit der er 28 Jahre zusammen und 23 Jahre verheiratet war, hatte das Paar Anfang des vergangenen Jahres bekanntgegeben. In einem gemeinsamen Statement betonten die beiden damals, dass kein Dritter für das Ende ihrer Ehe verantwortlich sei. "Unsere Ehe ist vorbei, aber wir hatten unglaubliche 28 Jahre und zwei unglaubliche Töchter. Wir werden immer im Leben des anderen sein und sind stolz auf die Familie, die wir geschaffen haben", schrieben sie. In der neuesten Staffel seiner Sendung "Richard Hammond's Workshop" sprach der Moderator außerdem offen darüber, wie er sich an das Leben ohne Partnerin gewöhnen musste. Über sein neues Zuhause in Wales sagte er: "Ich versuche, das Beste draus zu machen. Es waren ein paar schwere Jahre, aber es ist nicht alles schlecht."

Das vergangene Jahr war für Richard besonders belastend: Im Februar verlor er seinen geliebten Vater Alan. Bekannt wurde der in Solihull geborene Moderator vor allem durch die Motorsendung "Top Gear", die er viele Jahre lang gemeinsam mit Jeremy Clarkson (66) und James May moderierte. Neben seiner Fernsehkarriere betreibt er mit The Smallest Cog außerdem ein Unternehmen für die Restaurierung von Fahrzeugen.

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Chris Jackson/Getty Images Richard Hammond mit seiner Frau Amanda Etheridge

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Getty Images Richard Hammond im September 2024

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Getty Images Richard Hammond und Amanda Hammond im Oktober 2023