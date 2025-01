Nach 28 Jahren: "Top Gear"-Star Richard Hammond ist getrennt

Fast drei Jahrzehnte waren Richard Hammond (55) und seine Ehefrau Amanda Hammond ein Paar. Vor wenigen Tagen teilte der "Top Gear"-Star auf X jedoch das Beziehungsaus mit. "Unsere Ehe ist vorbei, aber wir hatten unglaubliche 28 Jahre und zwei unglaubliche Töchter. Wir werden immer im Leben des anderen sein und sind stolz auf die Familie, die wir geschaffen haben", erklärte er und fügte hinzu: "Wir werden uns nicht weiter dazu äußern und hoffen aufrichtig, dass unsere Privatsphäre und die unserer Kinder in dieser Zeit respektiert wird."

Medienberichten zufolge habe Richard schon eine ganze Weile nicht mehr im gemeinsamen Haus in Herefordshire gelebt, sondern in einer umgebauten Scheune auf dem Anwesen. Wie The Sun erfahren haben will, habe der Journalist 18 Monate um seine Ehe gekämpft. Nun habe er jedoch "akzeptiert, dass es vorbei war". Inzwischen wohne er in einem Mietobjekt, nur wenige Minuten von dem gemeinsamen Zuhause mit seiner Ex-Partnerin entfernt. "Er hat alles versucht, er hoffte, dass sie an derselben Adresse, aber unter verschiedenen Dächern leben könnten, doch Amanda drängte auf eine vollständige Scheidung", will die Quelle über das Liebesaus wissen und ergänzt: "Er reiste mit ihr sogar nach Südfrankreich, um Dinge zu kitten, aber es hat einfach nicht funktioniert."

Im Jahr 2002 gaben sich der Autoexperte und die 59-Jährige das Jawort. Ihre Töchter Izzy und Willow sind inzwischen 23 und 21 Jahre alt. Im Laufe ihrer Ehe haben die beiden einiges miteinander durchgemacht. Nicht nur einmal beeinträchtigten schwere Verletzungen, die sich der 55-Jährige bei den Dreharbeiten zu "Top Gear" zuzog, den Familienalltag. Unter anderem überstanden sie die schwere Zeit, in der Richard 2006 nach einem Crash mit einer Gehirnverletzung mehrere Wochen im Koma auf der Intensivstation lag.

Getty Images Richard Hammond und Amanda Hammond im Oktober 2023

Getty Images Richard Hammond nach einem Unfall bei "Top Gear"

