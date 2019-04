Zwischen 2002 und 2015 moderierte Richard Hammond (49) das Automagazin "Top Gear". Der Moderator geriet in der waghalsigen Show mehrmals in Autounfälle – einer hatte es aber besonders in sich: Als er 2006 für die britische Kult-Sendung mal wieder hinterm Steuer saß, versuchte der Autoliebhaber einen neuen Tempo-Rekord aufzustellen. Doch bei 464 Stundenkilometern platzte ihm plötzlich der rechte Vorderreifen, es kam zum Horror-Crash: Das Rennauto überschlug sich und wurde schließlich in den Boden gerammt. Der Unfall war aber nicht nur für den Ex-"Top Gear"-Star ein schreckliches Erlebnis, sondern auch für seine Frau Amanda Etheridge, denn: Der Moderator erkannte nach dem Vorfall seine eigene Frau nicht wieder!

"Du bist wundervoll, aber nicht meine Frau", habe Richard zu Amanda gesagt, wie sie gegenüber Mirror offenbarte. Als sie ihn korrigierte, habe er nur immerzu wiederholt, dass Amanda nicht seine Gattin sei. "Meine Frau ist Französin", war sich der Autofan im Krankenhaus sicher. Laut Amanda sei ihr Mann außerdem nicht in der Lage gewesen, sich etwas für länger als zehn Sekunden zu merken. Mit dem Gedächtnisverlust habe sich auch seine Persönlichkeit verändert: Er habe unter Stimmungsschwankungen und Depressionen gelitten.

Kaum war Richard aus der Klinik entlassen worden, verschlimmerten sich die Dinge. Er wollte sogar seine eigene Familie aus dem Haus werfen: "Richard drehte sich zu mir um und sagte: 'Nimm die Mädchen und verschwinde aus meinem Haus'", verriet die Ehefrau des Moderators. Trotz dieser Strapazen war Amanda aber geduldig mit ihrem Mann. Sie sei sich sicher gewesen, dass sein Gehirn nach der schweren Kopfverletzung einfach neu starten müsse. Und sie sollte Recht behalten: Der Brite hat sich wieder vollkommen erholt.

Getty Images Richard Hammond nach seinen Autounfall

Chris Jackson/Getty Images Richard Hammond mit seiner Frau Amanda Etheridge

Getty Images Richard Hammond im Januar 2019

